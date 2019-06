Acuzat că și-a ucis soția! Cum răspunde titanul muzicii populare

Este unul dintre cei mai iubiţi artişti ai generaţiei de aur a muzicii populare româneşti, iar numele său s-a aflat mereu pe primele pagini ale ziarelor.





Chiar şi numeroase legende au fost legate de numele lui în anii comunismului. Benone Sinulescu, a fost mereu în topul artiştilor de seamă.

Şi pentru că în epoca în care Ceauşescu se afla la putere existau tot felul de bârfe sau legende despre marii artişti, excepţia nu a făcut nici Benone Sinulescu.

S-a scris la vremea respectivă că artistul şi-ar fi ucis soţia, că ar fi făcut închisoare şi chiar că ar avea un plămân. De fiecare dată când a fost întrebat, Benone Sinulescu nu a făcut decât să se amuze de situaţie.

„Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea... S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”, a spus Benone Sinulescu la Antena Stars, citat de spynews.ro

