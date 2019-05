BEC, primele rezultate parțiale la europarlamentare. Ce partid conduce topul după numărarea voturilor din diaspora

BEC a anunțat primele rezultate parțiale după numărarea voturilor din 5.957 de secții. Rezultatele din diaspora pot aduce răsturnări de situație.





Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat primele cifre provizorii pentru diaspora! În ceea ce priveşte votul la europarlamentare, după centralizarea datelor din 41 de secţii din cele 441 deschise în străinătate, pe primul loc în preferinţele alegătorilor se află Alianța 2020: USR-PLUS. Iată care este clasamentul provizoriu:

1. USR PLUS: 61%;

2. PNL: 15,00%;

3. PMP: 4,54%;

4. PSD: 4,51%;

5. Pro România: 3,76%;

6. ALDE: 2,47%.

De asemenea, rezultate parţiale ale BEC după numărarea voturilor din 5.957 de secţii (31,07% din total) arată astfel:

PNL: 29,32%

PSD :27,46%

Alianţa USR PLUS :13,54%

UDMR: 8,27%

Pro România: 6,33%

Rezultatele Exit Poll-ului de la ora 21.00 arată următoarea situație:

PSD - 25,7%

PNL - 25,7%

USR-PLUS - 23,9%

Pro România - 5,7%

UDMR - 5,4%

PMP - 5,2%

ALDE - 4,7%

ALŢII - 3,7%

Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a mulțumit românilor care au votat cu partidul său și i-a cerut premierului Dăncilă să nu demisioneze.

„Le mulțumesc românilor care au votat cu PSD și care și-au păstrat încrederea în programul nostru de guvernare. Votul de astăzi nu bucură PSD-ul. Trebuie făcute analize foarte rapide în partid. Un coleg de-al meu a avut o propunere. Eu mi-am asumat și ce am făcut și ce nu am făcut, la fel voi face și acum. Eu nu mă ascund, vom avea o discuție serioasă în CExN. Am votat la acest referendum, l-am susținut, dar întrebările au fost făcute prost. Dacă vreodată vor veni la guvernare cei care au susținut referendumul, sunt curios dacă vor respecta conținutul întrebărilor.

Legat de anunțul din seara asta, ceea ce vreau să spun eu e că PSD trebuie să-și desemneze rapid un candidat. Am înțeles că cei din ALDE vor să îl susțină pe domnul Tăricenu. Nu îl desemnez eu pe candidatul PSD. Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Tăriceanu.

O să îi rog pe colegii mei să organizăm un congres. PSD-ul a mai trecut prin astfel de momente, chiar mult mai grele. Îi solicit doamnei premier să nu își depună mandatul, indiferent de presiunile și amenințările lui Iohannis. Noi respectăm votul popular, noi nu suntem ca Iohannis sau ca alți șefi ai unei instituții. PSD și ALDE trebuie să apere ce s-a făcut bine până acum în România.”, a declarat Dragnea.

