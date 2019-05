BBC face bășcălie de „păpușa” Putin într-o emisiune umoristică

Reţeaua de televiziune BBC pregăteşte episodul pilot al emisiunii umoristice „Tonight With Vladimir Putin”, care va fi prezentată de o păpuşă virtuală ce arată ca liderul de la Kremlin





Emisiunea are deja două secvenţe a câte 12 minute şi îi are ca invitaţi pe fostul consilier al lui Tony Blair, Alastair Campbell, pe gazda emisiunii Your Face or Mine?, June Sarpong şi pe actorul şi prezentatorul Joe Swash, informează site-ul deadline.com citat de descopera.ro. Producția este realizată cu ajutorul unei tehnologii care permite să se introducă în direct un personaj de animaţie care îl înfăţişează pe Vladimir Putin în postura de gazdă a emisiunii, adresând întrebări invitaţilor săi în faţa publicului care se află în studio. Putin îi mulţumeşte în glumă lui Campbell pentru rolul pe care l-a jucat în încurcăturile politice de astăzi şi o provoacă pe Sarpong să răspundă la o „revocare a diversităţii”. În a doua parte, Putin încearcă să înţeleagă cine este Joe Swash şi ce este feminismul de la Deborah Frances-White.

PSD atac INEDIT la Klaus si Carmen Iohannis! Seful statului IRONIZAT in INTEGRAME

Pagina 1 din 1