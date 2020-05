Meghan și Harry au colaborat cu jurnaliștii Omid Scobie și Carolyn Durand la o carte de poveste care va oferi varianta lor cu privire la decizia de a renunța la funcția de membri superiori ai Familiei Regale şi care a fost motivul determinant de a pleca departe…

Iar acum, apar noi detalii despre această carte deoarece mai multe librării, inclusiv Barnes & Noble, Amazon și Bookshop au început să ofere clienților lor o opțiune de precomandă şi pentru a stârni curiozitatea au „scăpat” câteva detalii din carte.

Se aşteaptă un record la vânzări şi că ar putea fi numită „Cartea anului”

Cartea, potrivit Mail-ul de duminică, a primit titlul iniţial Thulyly Modern Royals: The Real World of Meghan and Harry, iar acum, se pare că acesta va fi titlul de final: Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Editura Harper Collins, care deține Dey Street Books, a lansat pe site-ul său o scurtă descriere a colaborării lui Meghan și Harry cu Scobie și Durand.

În scurta descriere a cărții se arată că se vor dezvălui detalii necunoscute până acum despre viața lui Harry și Meghan de când sunt împreună, risipind numeroasele zvonuri și concepții greșite despre ei.

Observatorii regali au salutat noile detalii din carte, mulţumiţi că au avut curajul să relateze aspecte care pot deranja Casa Regală.