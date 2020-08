O mișcare isteață de marketing politic, fiindcă astfel candidatura a fost pusă din primul moment sub imperiul unei urgențe mobilizatoare. Câteva ore mai tîrziu, via B1 TV, Băsescu a anunțat nu doar că s-a hotărât să intre în cursă, dar a livrat și o informație suplimentară, prețioasă: negociază cu PNL recuperarea numelui Partidului Democrat Liberal și vrea să candideze sub sigla PDL, care a câștigat de trei ori până acum alegerile în Capitală.

Candidatura lui Băsescu e primul eveniment care complică mult competiția pentru Capitală

Principalul câștigător al candidaturii este PMP. Traian Băsescu rămâne locomotiva de forță a propriei formațiuni, fapt știut, dar și reconfirmat de rezultatele la europarlamentarele 2019, cînd Mișcarea Populară a depășit cu puțin

UDMR-ul în opțiunile de vot.

Dacă au succes anunțatele negocieri cu PNL pentru recuperarea numelui și a siglei PDL, rebranduitul PMP poate beneficia atît de voturile bucureștenilor nostalgici ai epocii capetelor în gură administrate la nervi de fostul primar general Băsescu, cât și de un plus de notorietate vechi/nouă pentru parlamentarele de la iarnă.

Principalul perdant este „candidatul dreptei”, Nicușor Dan, însă un eventual scor mai mic al independentului în favoarea lui Traian Băsescu va avaria serios PNL chiar dacă Gabriela Firea câștigă încă un mandat de primar general. La localele din 2016, candidatul USB Nicușor Dan a ieșit pe locul 2, la aproape 20 de procente distanță de candidatul PNL Cătălin Predoiu.

Politic, pentru co-președinția PNL Gorghiu-Blaga acel scor a fost un dezastru, în parte autoprovocat de năuceala și

bâjbâielile care au urmat scoaterii din cursă de către DNA a candidatului Ludovic Orban. Chiar dacă nu la diferența de scor din 2016, istoria se poate repeta în 2020.

Traian Băsescu pare un candidat mai vandabil, mai abil în comunicare și mai agil politic decît Nicușor Dan. Unele sondaje spun deja acest lucru, altele confirmă o tendință, iar aceste măsurători sociologice n-au prins foarte recenta decizie certă a lui Băsescu de a intra în competiție.

Pentru Traian Băsescu va vota o bună parte a electoratului CDR, care nu se regăsește suficient în formula independentului Nicușor Dan, destui simpatizanți, poate și suficienți membri PNL nemulțumiți că partidul a recurs la soluții de import nu numai la Primăria Generală, dar și un bazin de loiali personali ai fostului președinte al României, cei de la care Robert Turcescu, candidatul din 2016 al PMP pentru București, primea peste 37.000 de voturi.

Băsescu va beneficia și de o cantitate probabil semnificativă de voturi-protest, inclusiv de la dezamăgiții care au votat acum 4 ani Gabriela Firea. Pe scurt, Băsescu are șanse măcar să strice niște socoteli, dacă nu cumva să devină iarăși primar general de București.

Marea problemă este colaborarea cu Securitatea, certificată printr-o sentință nedefinitivă de Curtea de Apel București în septembrie 2019

Se poate valida candidatura uni condamnat nedefinitiv pentru „poliție politică”? Ce va scrie Traian Băsescu în declarația pe proprie răspundere despre colaborarea cu Securitatea la care legea electorală îl obligă în dosarul actualei candidaturi?

Va conta colaborarea, autentificată de o primă instanță de judecată, în limpezirea opțiunilor de vot ale electoratului băsist, declarat legalist, dar mai ales anticomunist, pentru care a cântărit greu gestul din 2006 al președintelui României Traian Băsescu de a condamna, în numele statului român, regimul comunist, cu tot cu brațul său înarmat, Securitatea?

Și nici pe departe ultima întrebare deschisă a momentului ar fi: câștigă Gabriela Firea un nou mandat cu contribuția lui Traian Băsescu, din cauza căruia votul pentru dreapta în București se va scinda cu certitudine? La o parte din aceste întrebări vom avea un răspuns chiar mai devreme de duminică 27 septembrie, data alegerilor locale.