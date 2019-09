Păcat pentru cei care au avut grijă de iPhone 6, astfel încât acesta să fie în stare perfectă. Noua versiune a iOS nu poate fi actualizată pe smartphone-ul lor. Dar asta nu înseamnă că nu va mai funcționa. Doar actualizările nu vor mai fi disponibile. Mai înseamnă, de asemenea, că nu se vor putea feri de potențialele probleme, deoarece actualizările de securitate ale Apple nu le vor mai fi accesibile. Prin urmare, telefoanele în cauză vor fi mai vulnerabile.

IPhone compatibil cu iOS13:

– viitorul iPhone prezentat marți – iPhone Xs – iPhone Xs Max – iPhone XR – iPhone X – iPhone 8 – iPhone 8 Plus – iPhone 7 – iPhone 7 Plus – iPhone 6s – iPhone 6s Plus – iPhone SE.

Sistemul de operare al tabletelor Apple este, de asemenea, actualizat, iPadOS13 înlocuiește iOS, dar va fi disponibil numai pentru aceste modele:

– iPad Pro de 12,9 inci – iPad Pro de 11 inci – iPad Pro de 10,5 inci – iPad Pro de 9,7 inci – iPad (generația a 6-a) – iPad (a 5-a generație) – iPad mini (generația a 5-a) – iPad mini 4 – iPad Air (generația a 3-a) – iPad Air 2.

Așadar, noul sistem de operare iOS13 aduce, pentru cei care vor beneficia, câteva inovații. Printre promisiunile Apple avem: mai multă viteză, aspectul mult așteptat al „modului întunecat”, o facelift a mai multor aplicații standard și o nouă tastatură cu swipe.

O versiune beta este deja disponibilă pentru dezvoltatori, dar versiunea finală va fi lansată în această toamnă pentru toate dispozitivele, titrează 7sur7.

