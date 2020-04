Potrivit celor de la The Guardian, anul 2020 ar putea să devină cel mai călduros an de la începerea măsurătorilor, potrivit meteorologilor. Ei au estimat că există o probabilitate de la 50% la 70% ca anul 2020 să bată recordul stabilit acum patru ani.

Chiar dacă izolarea la domiciliu impusă de guverne pentru a combate pandemia a curăţat aerul, este nevoie de măsuri concrete şi pe termen lung pentru combaterea poluării, spun oamenii de ştiinţă.

Recorduri de temperatură au fost înregistrate de la Polul Sud până în Groelanda, fapt ce a surprins mulţi cercetători deoarece 2020 nu este un an în care fenomenul El Nino, care este asociat cu temperaturi mari, se manifestă.

Administraţia pentru Oceane şi Atmosferă din SUA a calculat că anul 2020 are o şansă de 75% să fie cel mai călduros an din istorie şi are o şansă de 99,9% să fie în cele mai călduroşi cinci ani de la începutul măsurătorilor.

Căldura s-a manifestat potrivit specialiştilor cel mai pronunţat în începutul de an în Europa de Est şi Asia unde în medie s-au înregistrat temperaturi cu 3 grade mai ridicate decât în medie.