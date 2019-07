Avarie de proporții pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda. Un oraș și zece comune afectate

Avaria produsă azi pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda, în zona Oiejdea, a dus la întreruperea furnizării apei potabile pentru un oraș și zece comune din județul Alba.





Este vorba despre orașul Ocna Mureș și despre comunele Cricăi, Ighiu, Galda de Jos, Stremţ, Mihalţ, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Miraslău, Unirea, Noşlac.

Practic, arată autoritățile județene, oamenii din aceste localități au rămas fără apă potabilă pentru mai mult de o zi. Este posibil ca avaria, complexă, după cum se arată, să fie reparată în cel puțin 35 de ore, anunță SC Apa Cita SA din Alba, furnizorul de apă potabilă din acest jude, citată de Agerpres.

"Din cauza unei avarii produse astăzi, 03.07.2019, la aducţiunea de apă DN1200(FIR II), de către constructorul Autostrăzii Sebeş-Turda în zona Oiejdea, SC APA CTTA SA ALBA anunţă întreruperea furnizării apei potabile în următoarele localităţi: com Cricău, com Ighiu, com Galda, com Stremţ, Beldiu, com Mihalţ (Obreja), com. Bucerdea Grânoasă, Cistei, com. Crăciunelu de Jos, com Miraslău, Decea, com. Unirea, Nosşac, oraşul Ocna Mureş, cât şi abonaţii racordaţi direct la magistrală", este anunțul postat pe pagina de Facebook a Societății care asigură apa potabilă.

Mai mult decât atât, oamenii din localitățile afectate sunt atenționați că situația va rămâne complicată și după ce se va furniza din nou apa potabilă. Se face referire la calitatea apei, în prima fază.

"La reluarea furnizării pot apărea local depăşiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiţi să procedăm la purjarea apei (spălări locale), până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situaţie în care rugăm clienţii să folosească apa numai în scopuri menajere", atrage atenția SC Apa Cita SA.

