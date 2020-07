Martin Fraisl (27 de ani), fost portar al echipei FC Botoșani, a ieșit la rampă cu declarații foarte dure legate de experiența pe care a avut-o în România. În prezent, goalkeeper-ul evoluează în liga a doua germană, la clubul SV Sandhausen, și a acordat un interviu în care și-a amintit pățaniile trăite la Botoșani.

„În timpul unui meci, fundașii noștri centrali s-au insultat cumplit și s-au jignit, iar după meci au mers împreună acasă și erau cei mai buni prieteni. Astfel de lucruri se întâmplă în această țară. Președintele ne amenința deseori, dacă nu câștigam meciurile”, a spus austriacul pentru Spox.com.

„Acesta este cel mai slab jucător care a fost vreodată la club. O asemenea frază din gura unui președinte de club e greu de imaginat. Dar în România, abordarea este cu totul alta. Nu era vorba despre mine, dar se întâmplă”, a mai afirmat Martin Frasil, care a mai vorbit și despre problemele sociale cu care se confruntă România.

„Salariul mediu pentru un profesor este de 250 de euro. Dacă ieși la o distanță mai mare de 20 de minute de un oraș, n-o să mai vezi mașini. Oamenii conduc căruțe în România. Am stat un an ca și cum aș fi fost în carantină. Stăteam la hotel și doar jucam fotbal. Orașul era urât! Dar pe de altă parte mi-am dat seama de cât de bine ne e în Austria sau Germania”.

Fotbalistul a mai spus că, pe de altă parte, traiul în țara noastră i s-a părut foarte ieftin. „Am ieșit odată cu soția în oraș. Am stat ore în șir să mâncăm, am avut aperitiv, fel principal și desert. Am plătit 13 euro cu totul”, a mai spus fotbalistul din Austria.

Anterior, el povestise că „Am venit într-o țară săracă, în care un profesor câștigă 250 de euro pe lună. Prețurile din magazine nu sunt mult mai mici ca în Austria. Am întâlnit o grămadă de oameni nemulțumiți. Starea de spirit a lor nu e una bună. Asta m-a ajutat să fiu recunoscător pentru ce am.”