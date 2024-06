Atac armat în Rusia. Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse și ofițeri de poliție au fost uciși

Atac armat în Rusia. Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse și doi ofițeri de poliție au fost uciși în urma unor atacuri asupra a două biserici ortodoxe, a unei sinagogi și a unui post de poliție rutieră din Derbent și Mahacikala. Comitetul Național Antiterorism al Federației Ruse a anunțat că va face toate verificările necesare.

„În această seară, în orașele Derbent și Mahacikala, au fost comise atacuri armate asupra a două biserici ortodoxe, a unei sinagogi și a unui post de poliție rutieră. În urma atacurilor teroriste, potrivit datelor preliminare, un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse și câţiva polițiști au fost uciși”, a spus Comitetul Național Antiterorism al Federației Ruse. Momentan, vinovații n-au fost prinși.

‼️ Terrorist attack in Russia. Footage shows shooting in Derbent, where attackers fired directly at people on the street

According to the regional Interior Ministry, two police officers were killed in the incident.

Following the shooting, the perpetrators reportedly set fire to… pic.twitter.com/Cg1BgNtCBV

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024