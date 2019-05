Asasinul Ralucăi Macovei, din nou în libertate? 5.000 de lei l-au scăpat de închisoare

Vasile Miron, dezaxatul care a omorât doi copii după ce a fost lăsat liber și asasinul Ralucăi Macovei este, din nou, cu un pas în afara puşcăriei.





„Măcelarul de copii” care a atacat-o pe Raluca Macovei în propria casă le râde în nas părinţilor îndureraţi şi este cu un pas mai aproape de libertate.

Deşi a fost condamnat la închisoare pe viaţă, conform legii, acesta are dreptul să ceară eliberarea condiţionată după 20 de ani. Aşa că asasinul îşi pregăteşte încă de pe acum terenul, obţinând recent în instanţă o diminuare a pedepsei, prin deducerea perioadei pe care a petrecut-o în arest preventiv.

„Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorul condamnat MIRON VASILE, în prezent încarcerat în Penitenciarul Giurgiu. Deduce din pedeapsa detenţiunii pe viaţă aplicată contestatorului condamnat MIRON VASILE prin sentinţa penală nr. 848/06.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă prin neapelare la 20.12.2017, pe lângă perioadele 14.11.2014 – 26.01.2015 şi de la 08.01.2016 la zi şi perioada arestării din Germania, de la data de 19.11.2015 şi până la 08.01.2016, în vederea extrădării către România. Dispune anularea MEPÎ nr. 1900/20.12.2017 emis de Judecătoria Sector 1 Bucureşti şi emiterea unui Mandat de Executare a Pedepsei Închisorii conform prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia iar onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 130 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei”, au decis magistraţii.

Asasinul care a atacat-o pe Raluca Macovei în propria locuinţă şi-a cumpărat libertatea cu 5.000 de lei. Arestat la momentul respectiv, Vasile Miron şi-a rugat mama să îl salveze, iar femeia a contactat-o, potrivit declaraţiei acesteia, pe Raluca Macovei, pentru a-i cerşi milă.

„Am fost la doamna Raluca şi am rugat-o să îl ierte. Mi-a cerut 4.000 de lei. Am făcut împrumut, ca să îi dau ei 4.000 de lei, iar 1.000 de lei am plătit la mediator. După ce i-am dat banii ceruţi, doamna Raluca şi-a retras plângerea, iar fiul meu a fost eliberat. A plecat la rude, în Iaşi, iar la câteva luni avea să fie acuzat de uciderea băieţelului acela de 10 ani. Fiul meu zice că este nevinovat. Acum am mustrări de conştiinţă, nu ar fi trebuit să plătesc pentru eliberarea lui. Nu se mai ajungea aici, dacă rămânea în arest. Acum e condamnat pe viaţă”, a declarat mama asasinului pentru SPYNEWS.

