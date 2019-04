Arthur Chevrolet a murit atât de sărac şi singur încât nici o piatră funerară cu numele său nu a avut la mormânt

În această zi, a anului 1946, Arthur Chevrolet se sinucide în Slidell, Louisiana din cauza depresiei. A murit foarte sărac şi singur, fraţii ceilalţi decedaseră înaintea sa.





La începutul anilor 1900, Louis și Arthur împreună cu fratele lor mai mic, Gaston, au părăsit Europa și s-au mutat în America. Povestea de viaţă acelor trei fraţi a fost destul de tristă şi tumultoasă.

Dacă Louis şi Gaston aveau pietre funerare cu numele lor, Arthur nu mai avea nici bani şi nici familie în momentul morţii sale. Suferind de depresie, el s-a sinucis în 1946. Arthur Chevrolet, decedat în 1946 şi înmormântat în cimitirul din Indianapolis alături de fratele său mai mare Louis, fondatorul mărcii de automobile cu acelaşi nume în 1911, şi de fratele mai mic Gaston, va avea în cele din urmă o piatră funerară.

"Când am aflat că Arthur nu are o piatră funerară, am luat legătura cu responsabilii Indiana Motor Speedway (IMS) pentru a fabrica una şi a o amplasa la mormântul său", a declarat David Ring, un fan al curselor de 500 de mile din competiţia IndyCar şi proprietar al unei societăţi de pompe funebre.

În 1905, Louis a învins legenda cursei Barney Oldfield la un eveniment din New York . Curiozitatea lui Louis Chevrolet a atras în cele din urmă atenția lui William C. Durant, care în 1908 a fondat General Motors (GM). Chevrolet a început să concureze și să proiecteze mașini pentru echipa de curse Buick de la GM.

În 1911, Chevrolet a colaborat cu William Durant pentru a produce prima mașină Chevrolet. În 1915, Chevrolet și-a vândut interesul companiei Durant, iar în anul următor Chevrolet Motor Company a devenit parte a General Motors. De-a lungul acestui timp, frații lui Louis Chevrolet au continuat cursele și construirea de mașini.

Arthur Chevrolet a condus la inaugurarea Indianapolis 500, desfășurată în 1911, deși problemele mecanice l-au forțat să iasă din cursa. El a făcut o altă încercare la Indy 500 în 1916, dar a renunțat încă o dată din cauza problemelor mecanice.

Gaston Chevrolet a câștigat Indy 500 în 1920 într-o mașină Monroe proiectată de frații săi; a murit mai târziu în acel an într-un accident de curse.

În ciuda talentului lui Louis și Arthur pentru curse și design (în plus față de construirea autoturismelor, au proiectat motoare de aeronave), au avut un mic cadou pentru finanțare și de multe ori au fost împinși de eforturile lor înainte de a putea culege recompensele datorate. În anii 1930 carierele lor la curse s-au terminat. Louis sa întors la Detroit pentru a lucra în divizia Chevrolet a GM. A murit la 6 iunie 1941. Fratele său, Arthur, sa sinucis cinci ani mai târziu, tirează history.

Imagini din interiorul catedralei Notre-Dame, DUPA incendiu! Minune! Ce au gasit la interior, printre ruine

Pagina 1 din 1