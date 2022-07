Armata moldoveană a primit 40 de milioane de euro de la UE

Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 30 iunie, un sprijin în valoare de 40 de milioane de euro pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Ajutorul financiar este destinat consolidării capacităților logistice, mobilității, de comandă și control, apărare cibernetică, recunoaștere aeriană fără pilot și comunicații tactice ale Forțelor Armate ale Moldovei prin furnizarea de echipamente neletale, provizii și servicii relevante, inclusiv instruire, se arată într-un comunicat al Consiliului European.

„Ultimele măsuri de asistență sunt dovada angajamentului nostru față de consolidarea capacităților Forțelor Armate ale Moldovei de a spori securitatea națională, stabilitatea și reziliența în sectorul apărării”, au precizat oficialii europeni.

Instrumentul European pentru Pace a fost înființat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile Politicii Externe și de Securitate Comună în domeniile militar și de apărare, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională.

Banii vor fi folosiți pentru modernizarea armatei moldovene

Asistența financiară recentă vine să o completeze pe cea în valoare de 7 milioane de euro, adoptată în decembrie 2021, care consolidează capacitățile serviciile militar medicale moldovene și ale Batalionului de Inginerie al Forțelor Armate din Republica Moldova.

Potrivit oficialilor moldoveni, banii vor fi folosiți pentru modernizarea armatei moldovene, nu pentru înarmare. Ei au dat asigurări că forțele armate vor fi reechipate pentru creșterea mobilității, sporirea nivelul de foc și asigurare defensivă.

Recent, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul de la Chișinău, Lilian Carp, a declarat că un element important al startegiei de securitate a statului moldovean, care va fi gata în câteva luni, îl va constitui securitatea cibernetică. „Astăzi Republica Moldova are nevoie ca niciodată să poată rezista unui atac cibernetic. În ultimul timp am avut câteva tentative de atacuri cibernetice asupra unor site-uri guvernamentale. Republica Moldova are nevoie să-și consolideze acest domeniu de securitate”, a spus Carp.

Potrivit datelor publice, Armata moldoveană are în dotare echipament de tip sovietic produs în anii 60/70.