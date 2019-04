Apelul arhitecților pentru salvarea Băilor Neptun de la Herculane

O parte importantă din clădirea Băilor Imperiale ”Neptun” din Herculane, s-a prăbușit, după ce clădirea a fost lăsată în paragină. Un grup de arhitecți din Timișoara au fondat ”Herculane Project” și încearcă să salveze monumentul care este de o rară frumusețe. Acum fac apel la implicarea cetățenească.





Asociația Locus, ce are sub tutelă inițiativa ”Herculane Project”, a fost înființată de un grup de tineri arhitecți în anul 2017, având ca scop salvarea și promovarea patrimoniului României. În ciuda repetatelor semnale de alarmă trase de-a lungul anului trecut, nici municipalitatea și nici Ministerul Culturii nu s-au implicat, cu atât mai mult cu cât, pro bono, arhitecții le-au pus la dispoziție un proiect profesionist de intervenție asupra clădirii Băilor Neptun. În consecință, arhitecții încearcă să facă rost singuri de bani pentru a salva clădirea.

Ei au lansat, la finele săptămânii trecute, un apel: ”Herculane Project are nevoie de 100.000 euro pentru a pune în siguranță clădirea Băilor Neptun. Poate din fotografii se simte gravitatea situației, dar când ai baia în față... sentimentele nu se pot descrie. Iar când accesezi casa, ei bine, nu putem să spunem de câte ori am plâns și ne-am întrebat ce putem face mai mult, încotro să o luăm?”.

Muncă titanică pro bono, tratată cu indiferență

Pentru realizarea proiectului de reabilitare, arhitecții au cercetat în cel mai mic detaliu toate cele 62 de încăperi de tratament ale clădirii Băilor Imperiale „Neptun” din Herculane, au scanat fațada principală și accesul principal cu ajutorul a două firme, am mapat degradări, având un cumul de 265 de planșe de degradări, au făcut releveele exacte ale casei, și au documentat detaliile și ornamentele.

O parte din clădire s-a prăbușit în februarie. ”Acum, acel sector al casei este atât de degradat încât numărăm zilele până la prăbușirea totală a acestuia. Singurul obstacol pe care îl avem sunt lipsa fondurilor - banii de la Primărie sunt insuficienți, iar acolo unde există promisiuni din partea unor instituții ale Statului nu avem certitudinea că ele vor fi onorate. Baia Neptun nu mai are timp. Nu mai are. 5€ sau 23.5 Lei, din partea fiecăruia ne-ar ajuta să strângem suma necesară și să începem șantierul. Acum e timpul să ne unim pentru patrimoniul cultural al României”, fac apel arhitecții timișoreni. Românii sunt invitați să doneze folosind contul de paypal al Asociației Locus sau contul bancar al acesteia RO17BTRLRONCRT0421032701.

Mai trebuie spus că Primăria Băile Herculane este proprietarul clădirii Băilor Neptun, însă terenul e disputat de doi proprietari privați care nu și-au dat acordul pentru ca lucrările să înceapă.

