„Diva” din România care nu a citit nicio carte în viața ei: Nu regret!

Andreea Tonciu, căci despre ea este vorba, a declarat că niciodată nu i-a plăcut să învețe la școală și nici nu-i pare rău că nu s-a axat pe acest aspect. Aceasta a recunoscut că în școală citea doar lecțiile de la clasă și atât.

Andreea Tonciu nu a citit nicio carte în viața ei

Când a fost întrebată de ultima carte citită, Tonciu s-a arătat uimită de faptul că e întrebată acest lucru și a ținut să evidențieze că niciodată nu a fost prietenă cu școala.

„Păi, și ultima carte când ai citit-o?”, a fost întrebarea adresată Andreei Tonciu de către Jorge.

„De ce mă întrebi pe mine? Nici nu știu dacă am citit vreodată vreo carte. Doar alea pe care le aveam la școală, lecțiile”, a răspuns bruneta.

Deloc deranjată și râzând mereu, aceasta spune că nu regretă că nu s-a concentrat pe educație. Însă îi pare rău că a mai îmbătrânit.

„Vrei să te mint? Nu mi-a plăcut să învăț! Și știi vorba aia: o să regreți tu anii ăștia! Niciodată nu-i regret! Ah, da, poate îi regret că am îmbătrânit, dar așa să mă duc acum la școală… Never, nu! Exclus, nu-mi place școala!”, a mai spus Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.

Eliminată de la Survivor All Stars

După doar câteva zile petrecute în Republica Dominicană, Andreea Tonciu s-a întors acasă.

Cu toate că a petrecut un timp scurt la Survivor All Stars, a reușit să capteze atenția tuturor, mai ales în urma primelor sale conflicte. După întoarcerea acasă din Republica Dominicană, unde a avut un duel cu Roxana Nemeș, și-a susținut echipa cum a putut mai bine.

„Pot spune, fără să stau pe gânduri, că acest sezon a fost mult mai dificil decât cel de acum doi ani în care am participat. De la faptul că încă din prima zi am fost nevoiți să ne construim singuri adăpostul deoarece nu mai aveam nimic în junglă și până la probele prin care am trecut la jocuri.

Pentru mine una, chiar dacă psihic eram mai bine pregătită și știam la ce să mă aștept, tot ceea ce s-a întâmplat, m-a luat prin surpindere și m-a trecut prin toate stările”, a spus Andreea Tonciu după eliminare.

Andreea Tonciu a luat 6.000 de euro pentru o singură săptămână

Deși șederea sa în Republica Dominicană a fost de doar o săptămână, Andreea Tonciu a obținut câștiguri semnificative prin participarea sa la „Survivor România All Stars”.

Suma impresionantă care i-a fost transferată în cont ajunge la 6.000 de euro pentru perioada petrecută în competiție

Deși Tonciu nu și-a onorat promisiunea făcută fiicei și familiei, spune că nu are regrete cu privire la eliminarea sa din Survivor All Stars. Dimpotrivă, se bucură că poate petrece timp alături de cei dragi. Mai mult, ea crede că aceasta a fost planul divin pentru ea.