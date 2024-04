Monden Andreea Marin, confesiuni despre divorțul de Ștefan Bănică. Marele regret







Andreea Marin a vorbit pe larg despre divorțul de Ștefan Bănică, despre care a mai povestit discret și cu alte ocazii, precum și despre perioada dificilă prin care a trecut în urma separării.

Ce crede Andreea Marin despre divorț

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au pus capăt relației lor în 2013, după o căsătorie care a durat șapte ani. Îndrăgita vedetă a decis să își deschidă inima și să vorbească despre acest capitol din viața sa.

„Divorțul nu este nici o dramă, noi o transformăm într-o dramă, un divorț poate fi chiar un pas firesc în evoluția unui cuplu, care nu însemnă că are vreo vină nici unul, nici altul, nu e neapărat vorba de o vină, poate să fie, dar nu este neapărat, ci poate fi vorba despre disconfortul de a fi în acea relație, cei doi pot fi foarte bine mai târziu în ambele relații, în care ei pot fi la fel. E vorba de potrivire, de chimie, de dorințe.”, a declarat Andreea Marin, în cadrul emisiunii realizate de Mirela Retegan la Europa FM.

Pe lângă aceste aspecte, chiar dacă unele femei aleg să rămână în relații în care se simt nedreptățite doar pentru binele copiilor, Andreea Marin subliniază că acest lucru nu va oferi deloc un exemplu pozitiv în viața lor. Copiii vor fi expuși la dinamici toxice între cei doi părinți.

„N-ai cum să fii un exemplu bun pentru copilul tău, dacă tu accepți aceste lucruri. Tu îl înveți, indirect, prin faptele tale că trebuie pe viitor să accepte la fel, lipsa de respect, mai puțin decât merită, lipsa iubirii și așa mai departe. De tine depinde ce-i arăți copilului tău și știu că este mai grea despărțirea când ai copii, pentru că el are nevoie și de mamă și de dată, dar se poate asta, chiar dacă ei nu locuiesc împreună. Eu mi-am demonstrat că se poate, chiar dacă nu e ușor la început, dar asta e”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin: „Niciodată nu mi-a păsat de gura lumii”

În plus, deși a fost supusă la numeroase critici de-a lungul timpului, Andreea Marin a mărturisit că nu a luat niciodată în considerare comentariile negative și a preferat să-și trăiască viața în conformitate cu propriile convingeri, pentru a se asigura că ea și fiica sa, Violeta, sunt fericite.

„Niciodată nu mi-a păsat de gura lumii, pentru că nu stă altul să trăiască în papucii mei, în inima mea, în durerile mele. Vine cineva să mă scoată acolo, când eu sunt la greu? Poate doar cei foarte apropiați pot face ceva. Fiecare trebuie să se străduiască să aibă o viață cât mai bună, eu nu trebuie să trăiesc pe placul publicului”, mai spune ea.

Prezentatoarea de televiziune a adăugat că a depus toate eforturile posibile pentru a-și salva căsnicia cu Ștefan Bănică, însă orice tentativă s-a dovedit a fi fără succes.

„După moartea mamei mi-am dorit foarte mult să am un partener de viață cu care să mă înțeleg, care să fie sensibil la nevoile mele, așa cum eu sunt mereu sensibilă la nevoile celor din jur. Și mult timp nu s-a întâmplat așa, nu s-au potrivit toate. Eu nu am avut o despărțire numai așa, pentru că sunt eu grăbită în viață. A fost numai când am înțeles că eu nu mai am ce salva acolo. Și că nepotrivirea e atât de mare încât ne va fi mai bine pe drumuri diferite” – a completat vedeta.

A fost în depresie

Andreea Marin a dezvăluit că, deși a simțit de multă vreme un gol interior, a devenit conștientă de prezența depresiei în viața sa în anul 2010. Această descoperire a avut loc la scurt timp după tragicul deces al Mădălinei Manole, în timp ce asculta un psiholog discutând despre motivele care ar fi putut-o determina pe celebra cântăreață să-și încheie viața.

„Nu poți ieși singur din asta, nu te poți vindeca singur de depresie, mintea îți e întunecată. Eu am pornit, din păcate, de la povestea mult mai dură a Mădălinei Manole. Când a avut loc drama, la un moment dat, urmăream știrile și un psiholog vorbea despre ce înseamnă această boală. Am fost uimită să descopăr niște puncte comune cu ceea ce simțeam și trăiam eu. Până atunci nu îmi trecea prin cap să accept așa ceva, pentru că sunt un om puternic și nu pot trece eu prin asta, îmi spuneam. Am înțeles din explicațiile acelui psiholog că ar trebui să verific…

Era o continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, când îl țineam în brațele mele! Eram bolnavă, pentru că depresia este o boală, să o recunoaştem.

Sufleteşte nu eram bine! Am luat măsuri târziu, după cum ştiţi cu toţii (n.r. – divorţul de Ştefan Bănica Jr.). Nu eram bine în viaţa personală pe toate direcțiile. Dacă aş putea să schimb ceva la trecut, aş fi mai atentă la alegerile pe care le fac! La oamenii din jur. Dar uneori nu ai cum să-ți dai seama. Dar când ai 20-30 de ani, uneori nu ești destul de copt. Și trebuie să treci prin greu ca să înveți ceva” – a mai spus Andreea Marin.