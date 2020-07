Andreea Mantea a renunțat la rolul de gazdă a emisiunii „Puterea Dragostei”, iar locul ei, pentru sezonul al treilea, a fost luat de Cristina Mihaela Dorobanțu. Astfel, Andreea va prezenta altă emisiune la Kanal D.

Andreea Mantea s-a numărat azi printre invitații lui Teo Trandafir și ai lui Bursucu și, una dintre dezvăluirile făcute de aceasta a fost că a semnat pentru un nou proiect cu șefii săi de la Kanal D.

„V-am pregătit o mare surpriză, nu scăpați de mine! Aș putea să vă dau un indiciu: voi avea un partener!”, a anunțat Andreea Mantea la „Teo Show”.

Mai mult, prezentatoarea a vorbit și despre finala show-ului „Puterea Dragostei”, care va avea loc pe 26 iulie.

„Cum bine au aflat mulți telespectatori, ne-am intors pentru ca am filmat în avans și am filmat pana în 26 iulie, ziua în care va fi marea finală. Nu pot decât să vă spun că am filmat o parte din finală, iar partea a doua va fi filmată aici, la Kanal D, cu cei șase concurenți. Vor fi doar 15 minute, cam atât ne mai trebuie, pentru că noi avem deja votul concurenților. Mai rămane acel 50% din partea telespectatorilor.

Votul e așa: 50% din partea concurentilor și 50% din partea telespectatorilor. Așadar, vom avea un câștigător și o câștigătoare care vor câștiga două trofee superbe și extrem de grele și la propriu, și la figurat, și suma fabuloasă de 10.000 de euro. Mulți dintre ei au plecat deja cu trofeul de mână. În următoarele două săptămâni va fi nebunie în casa «Puterea Dragostei». Se va schimba tot”, a mai spus fosta gazdă a reality show-ului matrimonial.

„A fost o perioadă foarte intensă pentru mine. A fost dificil în perioada pandemiei, pentru că mi-a fost imposibil să mă intorc acasă, să îmi văd familia, prietenii. Acum îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu ei, abia aștept să revin în România!”, a declarat vedeta Kanal D, după despărțirea de emisiunea „Puterea Dragostei”.