Andreea Bălan a trecut prin clipe extrem de grele după despărțirea de George Burcea, dar se pare că în cele din urmă s-a reîntors la ceea ce iubește.

Chiar dacă nu a scăpat de curiozitatea fanilor ei, Andreea a încercat să răspundă tuturor în anumite limite pentru a nu lăsa loc de interpretări și speculații.

Eliberându-și mintea în timpul ce a trecut de la marea ruptură, artista s-a întors deja cu sufletul la ceea ce iubea, și anume să cânte pentru fanii ei, așa că a scos o nouă melodie, care a fost deja luată la „puricat”.

„Am crezut în basme” spune artista în noua ei melodie, mulți dintre fani ajungând și la concluzia că vedeta lor preferată ar fi descoperit ceva în… telefonul partenerului de viață.

„Si cautam povesti nescrise sa imi tina de cald, Sa fug de lumea asta plina de fard, Cu sentimente ascunse in telefon, Care iubeste doar cand apesi pe on… Am crezut in Basme 💫”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa de Instagram.