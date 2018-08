ANCHETĂ de AMPLOARE asupra Digi după dezvăluirile făcute de Vâlcov

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un comunicat după atacul răsunător al lui Darius Vâlcov la adresa Digi.





„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) în acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) transmite următoarele precizări:

Având în vedere principiul liberei circulații a capitalului la nivel european, orice emitent dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) se poate lista în alt stat membru UE, prin procedura de pașaportare (passporting). În astfel de situații, prospectul de emisiune trebuie aprobat de către autoritatea de supraveghere din statul de origine.

În cazul listării la Bursa de Valori București a companiei Digi Communications N.V., prospectul de emisiune a fost aprobat de autoritatea din Olanda, Autoritatea de Supraveghere Financiară fiind doar notificată cu privire la acest demers. Prospectul, făcut public în vederea listării, pune la dispoziția investitorilor toate informațiile relevante despre situația companiei și menționează inclusiv riscurile asociate, precum: riscuri referitoare la activitatea și industria în cadrul căreia își desfășoară societatea activitatea, riscuri legate de aspecte legale și de reglementare și de litigii, riscuri legate de investițiile în țările în care societatea își desfășoară activitatea, riscuri legate de poziția financiară și riscuri legate de ofertă și de acțiuni.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat o investigație a tuturor aspectelor rezultate în urma informațiilor apărute în spațiul public. Asigurarea stabilității piețelor financiare non-bancare, precum și verificarea respectării prevederilor legale incidente acestor piețe, reprezintă obiective fundamentale ale ASF.

În situația în care, în urma analizelor efectuate, Autoritatea constată nerespectări ale legislației care guvernează activitatea entităților supravegheate, adoptă măsurile care se impun conform legii sau sesizează, după caz, organele abilitate”, se arată în comunicat.

Reacția ASF vine după ce consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a lansat un atac dur la adresa trustului Digi și arată că listarea acestora la bursă s-ar fi făcut ilegal și ca fondurile private de pensii care administreaza banii din Pilonul II ar fi investit ilegal în Digi.

”Acum doua saptamani am atras atentia asupra neregulilor de la data listarii Digi. Ieri am revenit si am intrebat ASF-ul daca este adevarat ca valoarea contabila a actiunilor digi este de 1 leu si 8 bani. Inca astept raspunsul la aceasta intrebare! Dupa cum se vede, la data listarii, actiunile digi erau cotate la 40 lei. Astazi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai putin) si continua sa scada. Pentru corecta informare a romanilor continui sa intreb ASF : 1) Este adevarat ca peste 3 milioane romani au actiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)? 2) Este adevarat ca o mare parte a banilor incasati pe actiunile digi s-au dus in contul unei firme offshore din Cipru? 3) Este adevarat ca datoriile digi depasesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor? 4) Aveau voie fondurile de pensii sa achizitioneze actiuni la o companie urmarita penal?”, scrie Darius Vâlcov.

