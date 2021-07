Anamaria Prodan le-a răspuns femeilor care au spus că ar fi fost amenințate de impresară cu o corecție fizică, primită din partea unor interlopi din Rusia. Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că, în acest caz nu au existat plângeri penale. „Pe numele persoanei în cauză (n.r. – Anamaria Prodan) nu au existat și nu există plângerile despre care s-a discutat în spațiul public”, au spus surse din poliție pentru spynews.ro.

Nu există plângere penală pe numele impresarei Anamaria Prodan

„Eu am spus întotdeauna că nu există așa ceva! Eu sunt Anamaria Prodan și, în viața asta, orice iubită, prostituată, amantă, chat-istă, orice ar exista în viața asta pe Pământ lângă bărbat, lângă prieten, sau la brațului unui prieten sau al soțului meu, eu nu mă voi coborî la nivelul acestor femei, să ameninț, să plătesc interlopi… Culmea, interlopi care se autodenunță! O prostie mai mare nu am auzit în viața mea! Ca să… ce?! Să dau valoare unor astfel de femei?

„Nimeni pe Pământul ăsta n-o să mă aibă la mână cu ceva”

Doamne, Dumnezeule! Eu toată viața am zis că mai bine s-ar duce la muncă, decât să stea cu picioarele desfăcute 30 de ani și să cerșească bani și să fie neica-nimeni pe stradă. Să pândească bărbați cu bani, proști! Eu sunt Anamaria Prodan și nimeni pe Pământul ăsta n-o să mă aibă la mână cu ceva, n-o să cer în viața mea nimic nimănui, pentru că sunt capabilă să pot să fac orice, fără să cer ajutorul nimănui! Iar cine a spus despre mine asemenea nenorociri, doar așa… ca să îmi strice imaginea…

Eu nu am nevoie de interlopi ca să îmi rezolv problemele. Ce să zic? Cine greșește, plătește! Asta e regula mea de viață, chiar și în familia mea: cine greșește, plătește! Simplu!”, a afirmat Anamaria Prodan pentru sursa citată.