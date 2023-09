Amendă record pentru un șofer prins drogat la volan

Polițiștii au găsit un șofer drogat și a fost nevoie de imobilizarea lui. După ce a fost transportat la spital, personalul medical de gardă a efectuat un test antidrog. Rezultatul acestui test a arătat prezența substanței THC (Tetrahidrocanabinol) în organism, unul dintre compușii găsiți în canabis.

Cu acordul șoferului, personalul medical a efectuat prelevarea de probe biologice. Analiza acestor probe a confirmat că, la momentul prelevării, șoferul era sub influența substanțelor psihoactive, inclusiv THC, testul fiind pozitiv pentru canabinoizi.

Amendă uriașă pentru un șofer drogat prins la volan

În noiembrie 2017, acest tânăr a fost condamnat la o pedeapsă de un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de „deținere fără autorizație eliberată în condiţiile legii şi de efectuare fără drept de operațiuni, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

În conformitate cu prevederile articolului 91 din Codul Penal, s-a decis suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, cu un termen de supraveghere de trei ani, conform dispozițiilor din articolul 92 din Codul Penal.

În luna martie a acestui an, tânărul a fost condamnat la o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Judecătorul a luat în considerare faptul că tânărul a comis această infracțiune în timpul termenului de supraveghere de trei ani. Termenul a început să curgă de la data rămânerii definitive a Sentinței penale nr. 143/F din 15.11.2017, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul 1891/98/2017.

Ca urmare, instanța a decis revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de un an de închisoare. A contopit cele două pedepse și a aplicat cea mai mare pedeapsă, adăugând un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse.

Ceea ce a însemnat patru luni de închisoare suplimentare.

Astfel, inculpatul a fost condamnat să execute o pedeapsă totală de un an și zece luni de închisoare în regim de detenție. Nemulțumit de această hotărâre, inculpatul a făcut apel, care a fost recent judecat la Curtea de Apel București.

Amendă de 100.000 de lei

Ulterior, judecătorii au constatat că inculpatul avea dreptate atunci când a argumentat că termenul de supraveghere fusese împlinit. În cazul infracțiunii sale, legea prevedea posibilitatea aplicării unei amenzi penale.

Astfel, Curtea a decis că, la acest moment, inculpatul trebuie să fie condamnat la o pedeapsă sub forma unei amenzi penale.

În acest context, judecătorii au decis că pentru inculpat este potrivită o pedeapsă sub forma unei amenzi penale, constând în 200 de zile-amendă. Această decizie a fost orientată către limita superioară a pedepsei alternative sub formă de amendă. Care, în sine, este mai blândă decât pedeapsa închisorii.

Instanța a observat că inculpatul dispune de resurse financiare suficiente, fiind angajat în străinătate și neavând obligații de întreținere.

Drept urmare, cuantumul unei zile-amendă a fost stabilit la limita maximă permisă de lege, adică 500 de lei pe zi.

Prin urmare, Curtea de Apel București a hotărât să îl condamne pe inculpat pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. A primit o amendă penală în valoare de 100.000 de lei, reprezentând un total de 200 zile-amendă. Fiecare cuantum de 500 lei pe zi. Această hotărâre a instanței este definitivă.