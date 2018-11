ALERTĂ! Ne PLEACĂ PROFESORII din țară

Anual, aproape 500 profesori din sistemul de învățământ preuniversitar părăsesc România, conform datelor Ministerului Educației Naționale.





Din Capitală și-au dat demisia 39 de cadre didactice, iar din Cluj 35 de profesori. Topul este continuat cu județele Mureș – 31 de dascăli au părăsit cariera din învășământ, urmat de Brașov – 24 de profesori, Timiș – 23 iar Iași – 22. În total, în anul școlar 2017/2018, și-au dat demisia 424 de profesori titulari.

În anul școlar 201/2017, au prăsit sistemul de învățământ românesc aproximativ 550 de profesori. Cele mai multe demisii au venit din partea celor recent intrați în sistemul de învățământ. Principalul motiv pentru demisii ar fi salariile scăzute. Un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată (4-5 ani sau Bologna plus masterat) are un salariu de baza de 2.045 lei, în timp ce unul cu studii superioare de scurtă durata are 1.915 lei.

Ministrul ”papusel”, in noua formula a Cabinetului Dancila! Ipostaze sexy, alaturi de sotia sa tunata

Pagina 1 din 1