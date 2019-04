ALDE îi întoarce spatele lui Toader: „Ar fi incorect din partea ALDE să se pronunțe”

Decizia privind evaluarea activității ministrului Justiției, Tudorel Toader, este exclusivă a premierului Viorică Dăncilă, a declarat, marți, senatorul ALDE Daniel Zamfir la Antena 3.





„Tudorel Toader este un om extrem de bine pregătit, un om care stăpânește foarte bine tot ce înseamnă mecanismele sistemului judiciar, le-a și înțeles foarte bine. În schimb, are o misiune foarte dificilă domnul Toader. Are o misiune extrem de grea, cea de a demantela acest sistem odios care s-a instalat de 10 ani de zile în sistemul judiciar. Ce am putut să vedem, noi cei care nu suntem avizați în domeniul ăsta, ce se întâmplă, cum funcționează acest mecanism, sincer, pe mine, m-a oripilat.

Acum unii sunt nemulțumiți că domnul Toader acționează lent, alții sunt nemulțumiți din alte puncte de vedere. Vă rog să știți doar că, în ceea ce privește ALDE, pot să vă asigur că noi considerăm că decizia este exclusivă a primului ministru să facă o evaluare în legătură cu activitatea domnului ministru Tudorel Toader.

Domnul Tudoare Toader este un ministru independent. El nu este susținut de ALDE pe funcția de ministru al Justiției. Este până, până la urmă, în algoritmul politic, un post care aparține PSD. Ar fi incorect din partea ALDE să se pronunțe în legătură cu evaluarea acelui ministru, un portofoliu care nu ne aparține. Că doamna prim ministru îl va evalua și va veni în fața coaliției de guvernare să informeze în legătură cu decizia pe care a luat-o este un lucru pe care noi l-am apreciat”, a declarat Daniel Zamfir.

Referitor la modificările din justiție, senatorul a mai declarat că președintele Klaus Iohannis și partidul de opoziție întârzie procedura parlamentară.

„Ca nespecialist în domeniu, constat și eu că se discută de luni, poate chiar mai bine de un an de zile de aceste decizii ale Curții Constituționale care trebuie implementate. Categoric, de ani de zile țin minte, era de pe vremea lui Zgonea, la Camera Deputaților, au fost niște decizii ale Curții în legătură cu Codurile, care trebuiau transpuse în legislație. Am constatat cu toții că procedura parlamentară este una, de fapt ea nu este greoaie, Președintele României și cu partidul de opoziție, prin orice mijloace, întârzie această procedură parlamentară”, a mai declarat Zamfir.

