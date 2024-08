Monden Adriana Ochișanu, răspuns pentru „hateri”. Ce datorează familiei Botgros







Adriana Ochișanu este recunoscătoare faptului că a fost ajutată în cariera ei de maestrul Nicolae Botgros, și de taraful „Lăutarii”, atunci când avea 17 ani și era căsătorită cu fiul acestuia. Dar, susține artista, asta nu înseamnă că putea ajunge celebră fără a avea voce deosebită.

Norocul Adrianei Ochișanu a fost maestrul Botgros

Adriana Ochișanu a răspuns „haterilor” care au susținut că „dacă nu era Botgros, artista nu ajungea unde a ajuns”. Câmtăreața a răspuns că a fost un noroc să îl întâlnească pe fiul celebrului maestru, dar de cântat, ea cânta cu vocea.

„Da, norocul meu a fost să mă căsătoresc cu fiul maestrului Botgros, dar până la urmă, nu cânta el în locul meu, cântam eu cu vocea”, a menționat artista într-un interviu pentru emisiunea „În culise”

Artista este recunoscătoare faptului că a putut face parte din anamblul condus de maestrul Botgros, dar specifică faptul că ea a ajuns acolo datorită vocii: „am învățat și lucruri frumoase, am lucrat într-o orchestră minunată, acesta a fost norocul meu. Dar sunt multe fete care au ajuns să guste din acest succes prin alte metode, prin paturi”, a mai adăugat artista.

Credința în Dumnezeu a făcut-o pe artistă să treacă peste greutăți

Credința în Dumnezeu și în soartă este foarte puternică pentru Adriana Ochișanu, chiar dacă a avut momente de cădere.

„Fiecare în viața asta are o matriță unde e scris prin ce va trece, așa zic eu, acolo de sus, începând cu momentul când te naști, copilăria, adolescența, tinerețea etc. Fiecare suflet are o soartă în viața asta. Nici nu știu cum să zic că ar fi mai bine sau nu ar fi mai bine. Eu am trecut prin foarte multe greutăți. Le-am depășit cu încredereea în ziua de mâine, cu speranța și cu credința în bunul Dumnezeu, pentru că fără el nimic nu se întâmplă în viața unui om, dacă nu crezi cu adevărat. Dumnezeu este mereu alături de noi”.

Artista, care a fost căsătorită până în 2013 cu fiul maestrului Nicolae Botgros, Corneliu, a mărturisit că a fost bătută, umilită și înjosită, atât înainte de căsnicie, cât și în timpul acesteia. Din această căsnicie, lucrul cu adevărat bun a fost Cristian Augustin, fiul celor doi artiști.

„Erau umilințe, jigniri: Cine ești tu? Își manifesta frustrările lui prin a mă trauma psihic. Sunt sechele care mi-au rămas până în prezent în suflet. Am fost bruscată în timp ce eram însărcinată în ultima lună”, a relatat interpreta.

Nici a doua căsătorie nu a durat prea mult

În toamna ajului 2016, Adriana Ochișanu s-a căsătorit cu procurorul Sergiu Zmeu, cu care are o fetiță, Mihaela, pe care a născut-o în 2017. După doi ani, în 2019, artista divorța și de al doilea bărbat.

Nicolae Botgros relata, într-un interviu din 2019, la șase ani după divorțul de fiul său, despre perioada în care Adriana Ochișanu făcea parte din familia lui: „Noi am petrecut cele mai frumoase clipe de familie împreună. Noi am fost împreună tot timpul. Cele mai mare triumfuri le-a avut cu noi. Acum bineînțeles că are succes, cântă, dar adevăratul succes pe care l-a avut Adriana a fost cu orchestra „Lăutarii” și a fost în familia noastră. De aici încolo, cum a da Dumnezeu. Ce face, asta e treaba ei”.

Independeța financiară a femeilor este foarte importantă

Adriana Ochișanu consideră că femeia trebuie să aibă banii ei, să fie independentă financiar, pentru a nu se umili în fața bărbatului sau pentru a nu-l minți : „În viață m-am ciocnit cu situații când făceam banul și îl duceam în familie și tot eu trebuia să rog: Dă-mi, te rog, să-mi cumpăr niște pantofi. Eram pusă în situația să iau bani să nu știe, apoi spuneam că i-am luat la reducere sau mi i-a dat o cumătră, mi i-a dăruit”.