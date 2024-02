Social Adrian Popa de la CCR, „profit„ de botez de aproape 10.000 de euro. Ce avere are consilierul de conturi







Adrian Popa, consilier de conturi la CCR se poate lăuda cu nu mai puțin de trei apartamente, dintre care două închiriate. De asemenea acesta are și aproape un sfert de milion de lei în conturi.

Consilierul de Conturi, Adrian Popa are un teren intravilan în București de 25 de metri pătrați. Tot în București acesta mai are 31 de metri pătrați de tern intravilan. De asemenea tot acolo, consilierul a mai cumpărat alți 22 de metri pătrați de teren intravilan.

Acesta mai are un apartament în București de 90 de metri pătrați. De asemenea mai are și un garaj de 12 metri pătrați, tot în Capitală. Consilierul mai deține un alt imobil 2 camere și o suprafață de 49 de metri pătrați în București.

Adrian Popa mai are un apartament de 63 de metri pătrați, în Capitală cu un garaj de 12.50 metri pătrați.

Adrian Popa are peste 250.000 de lei în conturi

La capitolul conturi, consilierul stă foarte bine. Astfel are un depozit bancar în care are strânși peste 100.178 de lei. De asemenea mai are un altul deschis în 2023 în care a reușit să pună 51.000 de lei. Și mai are un cont curent deschis în 2018 în care are 7417 lei.

Din 2008 are deschis un fond de investiții în care a reușit să pună 137.175 de lei. De asemenea din 2011 a deschis un alt fond de investiții în care a strâns 18.436 de lei. Are și două conturi de euro în care are peste 2500 de euro.

Acesta are și ceva datorii, un credit de 72.800 de euro care are scadența în 2050.

Venituri de zeci de mii de euro din chirii

De asemenea mai are unul de 30.000 de ron cu scadența în 2027. Și alte trei credite care însumează puțin peste 10.000 de ron cu scadența în 2024. Consilierul de conturi a reușit să strângă o sumă frumușică de la botez, aproape 10.000 de euro.

Practic în urma petrecerii, acesta a rămas cu suma de 48.500 de lei. La capitolul venituri, Adrian popa are indemnizația de 321.240 de lei ca și consilier de conturi. De asemenea mai primește peste 40.000 de lei din închirierea a două apartamente. A mai încasat și suma de 671 de lei ca dobândă la unul dintre depozite.