Millie Taplin (18 ani), din Essex, UK, a fost filmată de mama ei la spital, după ce fusese drogată în club. The Mirror informează că un bărbat i-a pus un drog în băutură, care încă nu a fost identificat de medici.

Bărbatul, care se afla într-un grup de persoane pe care tânăra le cunoștea, i-a oferit băutura, spunându-i „Încearcă asta”. La scurt timp, fata a fost dusă la spital. Medicii suspectează că i-au fost administrate două droguri, „unul să o paralizeze, iar altul să o lase inconștientă”.

„Sincer, am crezut că am intrat într-o scenă dintr-un film de groază, Exorcistul. Mă gândeam ce se întâmplă, ce i s-a dat. Mâinile îi erau încleștate, la fel ca și mandibula, fața îi era distorsionată, arăta posedată. Nu am văzut așa ceva în viața mea. Nici nu știam ce drog ar fi putut face așa ceva. Deși este tulburător, dacă asta salvează o fată, atunci merită să vadă toată lumea. Nimic nu te poate pregăti să vezi asta”, a spus femeia.

Fetei i se încleștau mâinile și mandibula și se comporta ca și cum ar fi fost posedată.

Incidentul a fost raportat la poliție și la clubul în care s-a petrecut incidentul.

Oamenii legii recomandă celor care merg în cluburi să consume doar băuturi preparate în fața lor, să nu accepte nimic de la persoane necunoscute, să nu-și lase băuturile desfăcute nesupravegheate, iar dacă ceva are gust ciudat să nu bea.