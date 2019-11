Ilinca Vandici este una dintre persoanele apropiate lui Cătălin Botezatu şi este alături de el, după momentele cumplite prin care a trecut. Vedeta a mărturisit că vorbeşte foarte des cu designerul şi că se simte destul de bine, dar mai are şi momente dificile în această perioadă de recuperare, scrie Cancan.

Acum, Cătălin Botezatu încearcă să se odihnească cât mai mult şi speră ca foarte curând să îşi reia activităţile. „Cătălin este bine, el este un om extrem de iubit, extrem de protejat de Dumnezeu. Care, uite, are și momente dificile, dar doar pentru că este suficient de puternic să treacă peste ele.El este un om extrem de bun, cu un suflet enorm, cu o enrgie aparte, nu ai cum să nu te îndrăgostești de el, mai ales noi care am stat și am mâncat din aceeași farfurie.

Am vorbit foarte des în perioada aceasta, el e foarte bine, se recuperează, va fi în curând foarte bine, la capacitate normală. Însă, ca orice altfel de intervenție, necesită repaos, asta și face acum, se odihnește, că are , dar în scurt timp sunt convinsă că va rupe barierele lucrurilor pe care le face.

Il ador, îl iubesc, îi doresc toată sănătatea din lume și știu că Regele nostru suprem o să se facă bine cât mai repede.”, a spus Ilinca Vandici.

