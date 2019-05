Cine este adevăratul lider al Opoziției. „Face un joc de politică internă care nu are nicio legătură cu interesele românilor”

După declarațiile făcute miercuri la prânz, președintele Klaus Iohannis a fost taxat dur de liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a afirmat că președintele s-a transformat într-un lider al Opoziției și că acțiunile sale nu au legătură cu mandatul său sau cu interesele românilor.





„Această atitudine a președintelui nu face decât să confirme ceea ce am spus în ultima perioadă, legat de referendum , și anume că președintele și-a abandonat rolul său de garant al Constituției și de mediator între societate și instituțiile statului și cetățeni. S-a transformat într-un fel de lider al Opoziției, iar referendumul nu este decât o diversiune cu care încearcă să fure startul pentru campania de alegeri prezidențiale, amestecându-se în această campanie care era dedicată și ar trebui să rămână în continuare dedicată exclusiv problemelor europene. Președintele face un joc de politică internă care nu are nicio legătură cu mandatul său sau cu interesele românilor în această perioadă”, a afirmat Tăriceanu la Antena 3.

Într-un discurs public de la Palatul Cotroceni, președintele Iohannis a atacat dur PSD și i-a acuzat din nou pe social-democrați că își concentrează eforturile doar pe încercărule de a-l scăpa pe Liviu Dragnea de Justiție. „PSD-ul a produs cea mai slabă guvernare de după Revoluţie - zero autostrăzi, zero spitale, doar promisiuni, iar la capitolul realizări nimic, cu o excepţie - la modificările pe Legile Justiţiei, la modificările pe Codurile penale au lucrat mult şi prost. Se pune întrebarea retorică: de ce au lucrat pesediştii atât de mult şi atât de intens pentru subjugarea Justiţiei, pentru îndoirea Legilor Justiţiei? Răspunsul este cunoscut, arhicunoscut şi clar: pentru a-l scăpa pe Dragnea de Justiţie, de asta lucrează pe PSD-ul de doi ani şi jumătate. Pentru că, sigur, pentru PSD e mult mai important să îi fie bine lui Dragnea decât să îi fie bine României sau să le fie bine românilor şi, sigur, cum Dragnea şi alţii au probleme reale cu Justiţia, în Europa nu mai discută nimeni cu ei şi, atunci, cum Dragnea nu discută cu Europa, PSD-ul are impresia că nici România nu mai trebuie să fie aproape de Uniunea Europeană. PSD-ul se preocupă de problemele lui Dragnea, nu de problemele României sau ale românilor", a declarat președintele.

Iohannis a explicat încă o dată ce urmărește cu Referendumul convocat în 26 mai, dar a avut o dificultate să-și amintească prima întrebare, apoi i-a îndemnat pe români să meargă la vot.

