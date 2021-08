Compania Romprest a reacționat după aparția în spațiul public a unei comparatii intitulate “Cât plătim pentru curațenie?”. La baza așa numitei analize, spune societatea, sunt valori aiuristice, “atribuite” prestațiilor Romprest si Rebu.

Compania a atras atenția, în primul rând, că serviciile Romprest din luna august 2020 NU AU FOST PLĂTITE NICI PÂNĂ ÎN PREZENT, facturile aferente aflandu-se în executare silită, respectiv validare de poprire (cauzată de refuzul Trezoreriei de a popri sumele în contul de indisponibilizare, conform hotararilor instantelor de judecată).

Estimări pe baza unor cantități inventate



”Tabelele colorate pot face deliciul rețelelor de socializare, dar nu pot reflecta niciodata integral circumstanțele și condițiile de derulare ale unui contract de utilitate publică, mai ales atunci cand sunt voit ignorate datele obiective si relevante care stau la baza oricarei analize.” scrie Romprest care, în spiritul transparenței, pune la dispoziția publicului o analiză reală asupra valorii prestației societății, pe baza cantitatilor de servicii real prestate în cursul lunii august 2020, raportat la durata de 20 de zile, în comparatie cu o valoare estimata a serviciilor care au fost contractate pentru o perioada de timp similara cu Rebu.

”Sigur că analiza este mai amplă, nu se poate realiza pe doua coloane reprezentand valori care nu se stie de unde au aparut.”, mai adaugă acesata.

Valoarea prestatiilor – Valoarea totala a serviciilor prestate de Romprest in luna august 2020, raportata la 20 de zile, este de 6,855,030 lei fara TVA. – Valoarea estimata a serviciilor contractate de Rebu pentru o perioada de 20 de zile este de 7,663,972 lei fara TVA;

”Diferența este în valoare de 808,942 LEI fără TVA, în plus în noul contract temporar (!) de salubrizare. În limbajul retelelor de socializare, “platim” mai scump cu 808,942 LEI fără TVA.” scrie Romprest, care adresează și o întrebare.

“Cum se poate ca valoarea lunara a contractului sa fie de 6,5 milioane lei, cand valoarea contractului pentru 20 de zile este de 12,9 milioane lei?”

Un tarif pentru o prestație temporară nu va fi niciodată egal cu un tarif de delegare

Romprest a explicat și de unde apar diferețele de costuri între contractul temporar încheiat de primar pentru salubrizare și contractul cu Romprest – și în general cu o societate de salubrizare cu contract de delegare. ”Oricine poate înțelege rațiunile pentru care un tarif pentru o prestatie temporara nu va fi niciodata egal cu un tarif pentru un contract de delegare, care are la baza investitii in baze si flota operationala, in dotari, echipamente, etc. Plus ca, tarifele Romprest sunt publice, si era deci foarte facil sa se ajunga cu o fundamentare sub valoarea lor.

Ceea ce este de neinteles, este cum se face ca, desi tarifele se fundamenteaza strict pe baza cerintelor din caietele de sarcini si pe baza elementelor de cost alocate activitatilor pentru care se calculeaza, in cazul de fata se remarca faptul ca valoarea tarifelor reprezinta procente “rotunde” din tarifele Romprest, respectiv 85,0% si 90,0%. Ne intrebam daca starea de alerta – instituita pe baza unei urgente care nu poate fi demonstrata si care este negata de altfel de insasi semnarea acestui contract in data de 2 august, cata vreme starea de alerta a intrat in vigoare incepand cu data de 24 iulie – permite ca fundamentarea sa se faca direct intr-o coloana dintr-un tabel, aplicand procente. Suspenda oare starea de alerta toate prevederile legale aplicabile in materia procedurilor de achizitie pentru servicii de utilitate publica? Si daca da, pe ce perioada se pot aplica aceste suspendari?”, comentează sociatatea de salubritate.