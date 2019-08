„Desemnarea lui Paleologu ca prezidentiabil din partea PMP transforma viitoarea campanie prezidentiala in cea mai interesanta dintre cele pe care le-am avut pana acum. Da, propunerea PMP este o lovitura de imagine. Si chiar daca multi, din ceea ce citesc, nu-i dau sanse lui Toader sa intre in nturul doi, putini ii inteleg adevaratele implicatii.

Chiar daca nu va intra in turul doi – desi eu n-as fi chiar atat de sigur -, adevarata importanta a miscarii facute de PMP este data de ceea ce va urma. La urmatoarele doua scrutine. Pe langa Paleologu, PMP a facut doua achizitii de marca: Neamtu si Avramescu. Cine nu stie cine este Catalin Avramescu, sa caute referinte despre el.

Avand in leadership intelectuali de talia celor trei, PMP-ul trece printr-o schimbare la fata. Devine din partidul lui Basescu un partid al elitei intelectuale de dreapta, conservatoare. Fiindca, garantat, alaturi de cei trei vor mai veni si alti intelectuali. Ma refer la Papahagi, Baconschi; Sever Voinescu s.a. Sa nu uitam ca si #Funeriu este membru PMP. Totul este ca PMP-ul sa manifeste deschidere, sa inteleaga momentul istoric si sa le ofere acestor intelectuali cadrul necesar sa-si manifeste spiritul creator, sa foloseasca inteligent capacitatea lor intelectuala si imaginea pe care o au.

PMP-ul are ocazia sa ocupe nisa politica a crestin-democratiei, zona conservatoare a esichierului politic. Au fost mai multe incercari pe partea asta, inclusiv Alternativa Dreapta, laudabile, ale unor oameni tineri, inimosi. Numai ca, este greu sa construiesti astazi, de la zero, un partid fara a dispune de resurse financiare insemnate. Sa creezi structuri in toate judetele, municipiile, orasele si comunele patriei. Or PMP-ul are deja structuri.

Si pana acum PMP-ul s-a autodeclarat partid crestin-democrat, numai ca, nu era credibil. De ce? Din cauza semnalelor contradictorii transmise de anumiti membrii de frunte. Inclusiv de catre Traian Basescu, pe anumite subiecte. Acuma poate intelegeti de ce eu l-am criticat pentru declaratia despre necesitatea legalizarii prostitutiei. Venita intr-un moment total inoportun.

Poate intelegeti de ce si #Robert Turcescu l-a criticat. Din acelasi motiv. Am vazut ca multi basisti, care nu inteleg mai nimic, l-au admonestat pe Robert, spunand ca a luat-o pe urmele lui Cristescu. Pai PMP-ul se pregatea sa-l desemneze pe Paleologu prezidentiabil, pe Neamtu vicepresedinte si sa-l coopteze pe Avramescu. Adica, reprezentanti credibili ai doctrinei conservatoare. Care nu este compatibila cu asemenea idei. Mergeti dupa USR_PLUS atunci!

Concluzia? PMP-ul are oportunitatea de a realiza un face lifting cu rezultate ulterioare nebanuite, odata cu transformarea intr-un partid frecventabil de catre elitele conservatoare. Elite care vor aduce dupa ele simpatizantii lor. Nu putini. Nu numai ca va contracara lovitura de imagine data de PNL prin aducerea lui Rares Bogdan – cine este el raportat la cei amintiti? – dar va coagula si celelalte partidulete de orientare conservatoare, fara viitor, din ratiunile amintite mai sus.

Acesta este si motivul pentru care Traian Basescu si-a anuntat retragerea din partid. Tocmai pentru ca, la nivel de imagine, de identitate, PMP-ul sa se defineasca prin personalitatile de elita care vor fi atrase in partid. Ca un partid nu al trecutului, ci al viitorului. Depinde de cat de bine intelege momentul PMP-ul si cat de bine va gestiona momentul istoric. Ori va decola, ori va ramane la nivelul de partid balama.

PS: Atentie, basisti! Mi-ati sarit in cap ca l-am criticat pe Basescu deoarece sustine crearea Statelor Unite ale Europei. Ei bine, luati aminte, ca nici Paleologu, nici Neamtu, nici Avramescu nu sustin asa ceva. Declarat. Asa ca…, mai usor cu acuzele si cu etichetele. Ar fi cazul ca, daca tot va creste nivelul intelectual al partidului, sa creasca si nivelul de rationalitate al sustinatorilor. Nu tot ce zboara face parte din aviatie. Mai usor cu radicalismele!”, a scris pe contul său de Facebook, Viorel Pătrana.

Te-ar putea interesa și: