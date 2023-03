Adda trage un semnal de alarmă! „Stropiți curțile, verificați-vă copiii!”

Mai exact artista a vrut să avertizeze pe toată lumea mai ales că acel pericol este la început de sezon. Vorbim așadar despre căpușe care încep să își intre în drepturi având în vedere că și afară s-a făcut mai cald. Artista este cu atât mai indignată cu cât ea suferă de boala Lyme, care este provocată de căpușe.

Adda a mărturisit celor care o urmăresc pe paginile de socializare că a găsit în pat o căpușă, după ce și-a scos câinii la plimbare. Animalele nu au foarte mult de suferit de pe urma mușcăturii unor astfel de insecte, oamenii sunt însă la polul opus.

Adda a tras o sperietură serioasă

Pățită fiind, artista s-a speriat foarte tare pentru că din cauza căpușelor se poate face boala Lyme, de care suferă și ea, iar cel mai frică i-a fost pentru copilul ei și pentru soțul său.

„Deci tocmai am găsit o căpușa în pat. La o oră după ce am scos câinii afară. Câinii au protecție. Teoretic nu are cum sa-i muște, dar se poate plimba pe ei. Se poate plimba peste tot. Urcă si gardul… e groasă. Asta părea nemâncată. O sa verific toată casa. Fiecare milimetru. Ideea e ca eu nu am cum sa mai pățesc nimic pentru ca deja am Lyme, dar e foarte periculos pentru ceilalți”, a explicat artista în mediul online. Adda a explicat și câteva lucruri pentru părinții care ies în aceste zile, dar și când va fi mult mai cald afară, despre cum să își protejeze copiii. Astfel, aceasta i-a încurajat pe toți cei care sunt părinți să își verifice copiii pentru a nu avea căpușe pe ei, inclusiv în păr, haine și chiar și pe piele. De asemenea, cei care au animale de companie trebuie să le verifice cu atenție pe toată blana, pentru că pot aduce căpușele acasă fără să își dea seama. Iar în cazul în care suntem mușcați de o căpușă, trebuie să mergem la medic să o scoată și să primim tratament. „Stropiți curțile!!! Verificați-va copiii în fiecare zi! Inclusiv în cap! Că acolo le place să se înfigă! Dacă aveți animale de companie verificați-le zilnic. Dacă aveți ghinion și va muscă. Nuuu o scoateți singuri! Mergeți la spital să o scoată! Vie!”, a scris câtăreața.