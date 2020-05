Bineînțeles, cei doi prezentatori au respectat restricțiile și au continuat emisiunea de dimineață în colțuri diferite ale studio-ului. Apoi, Adela Popescu a lucrat de acasă.

Despre această situație a vorbit Cove.

„Noi ne-am adaptat. Pandemia ne-a luat pe toți prin surprindere. În primă fază, nu am știut cum să reacționăm. Lucrurile deveneau din ce în ce mai grave, apăreau din ce în ce mai multe cazuri. A fost ca un șoc pentru toată lumea. Vedeam ce se întâmplă în străinătate, în Italia.

Veștile erau tragice. Am decis să reducem cumva numărul de persoane care se află în același timp în platoul de televiziune. Inclusiv am decis ca Adela (n.r. Adela Popescu) să lucreze de acasă, ea se și afla în situația în care era singură cu doi copii. Soțul ei era plecat atunci din țară. După s-a întors și a trebuit să stea în izolare. Practic, era în imposibilitatea de a pleca de acasă. Și, atunci, au coincis lucrurile. A lucrat de acasă.

Invitați nu am mai avut în platou sau maxim un invitat pe emisiune. Păstram distanța încă de când venea. Nu ne strângeam mâna, nu ne îmbrățișam. Am avut grijă. Nu mai aveam cinci-șase cameramani ca de obicei, ci doar doi, un om la sunet, un om la lumină. Am trecut așa martie, începutul lunii aprilie. Pentru Paști, am făcut o ediție specială. A revenit și Adela. Am avut și câțiva invitați. Oamenii au primit foarte bine acea ediție de sărbătoare”, a spus Cove, potrivit dcnews.ro