Accident aviatic tragic. Peste 40 de morți. Detalii înfiorătoare ies la lumină

Noi detalii ies la iveală în cazul unui accident aviatic tragic petrecut în Rusia. Peste 40 de persoane au murit. Ancheta a scos la iveală noi detalii cutremurătoare.





Ancheta în cazul unui accident aviatic din Rusia scoate la lumină detalii şocante, scrie Antena3.

Piloţii sunt acuzaţi că au decolat în faţa furtunii şi că au aterizat într-un moment în care situaţia nu era catastrofală în loc să ardă combustibil.

Mai mult, aceştia nu ar fi oprit motoarele după aterizare şi au deschis hubloul cockpit-ului, ceea ce a accelerat propagarea incendiului.

Mai mulţi oameni au fost văzuţi ieşind cu bagaje în mână în timp ce alţi pasageri se luptau pentru supravieţuire. Un bărbat supraponderal este acuzat că a blocat evacuarea cu rucsacul.

Dintre cei 78 de pasageri, 41 şi-au pierdut viaţa, iar starea a 10 oameni spitalizaţi este stabilă.

Adevăratele clipe de panică de la bordul aeronavei Aeroflot, care s-a prăbușit și a luat foc pe pista unui aeroport din Moscova, au fost dezvăluite de o stewardesă care a deschis o ușă de siguranță și i-a aruncat pur și simplu pe oameni din avion, pentru a le salva viața. Femeia este acum considerată eroină, scrie presa din Marea Britanie.

Tatyana Kasatkina, în vârstă de 34 de ani, a povestit cum i-a luat pe pasageri de gulerul hainelor și i-a aruncat din avion, pentru a grăbi procesul de evacuare. Au fost și pasageri care au spus că procesul era îngreunat de pasagerii care se opreau să-și ia bagajele.

Stewardesa și căpitanul zborului, Denis Evdokimov, au spus că acest accident a fost provocat de un fulger care a lovit aeronava la scurt timp după decolare. O altă variantă speculată este o defecțiune la sistemul electric al avionului.

„Când s-a oprit avionul am început imediat procesul de evacuare. Focul era vizibil. Toată lumea țipa că a luat foc. Am deschis ușa cu piciorul și am început să-i împing pe pasageri afară pentru a grăbi procesul de evacuare. Ca să-i grăbesc, i-am prins de gulerul din spate al hainelor și i-am împins… S-a întâmplat atât de repede. Fumul era deja negru. Ultimii oameni care au ieșit s-au târât… Toți au sărit din scaune și au început să înainteze, chiar dacă avionul se mișca încă la viteză mare. Am văzut o femeie care a sunat pe cineva la telefon și i-a spus: 'Am luat foc, ne prăbușim'. (...) A fost o lumină puternică, urmată de un pocnet. (...) Am decolat și am intrat într-un nor și ploua cu grindină. Se auzea un zgomot puternic de afară, pentru că gheața lovea avionul. Pilotul a anunțat că ne întoarcem la aeroportul de pe care decolasem. (...) Am decolat la aproximativ 6.03 PM. După 10 minute am intrat în acest nor. (...) Am văzut focul din spatele avionului și toți țipau că am luat foc - însă nu era un incendiu și în interiorul cabinei”, a povestit stewardesa.

