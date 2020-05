Acesta a lansat pe piața muzicală un diss pentru Alex Velea în care îi răspunde acestuia la melodia lansată în urmă cu 2 luni.

Îmbrăcat în haine de firmă și mereu cu vorbele la el, Abi nu a stat prea mult pe gânduri și a scos câteva versuri bombă, melodia „Câinele meu – Diss Velea” ajungând deja la peste 800.000 de vizualizări în nici 24 de ore și ocupând locul 2 în trendingul de pe Youtube.

Înainte de lansarea melodiei, Abi Talent a postat mai multe mesaje pe Instagramul său în care îi atacă dur pe Alex Velea și pe Lino Golden.

Tânărul artist a făcut capturi de pe Youtube la numărul de vizualizări pe care l-a obținut fiecare dintre cei doi și a ajuns la o singură concluzie: Jador este cel care i-a ridicat pe Velea și Lino și i-a adus din nou în topul preferințelor fanilor lor.

„Trebuia să pun o piesă azi la 3 dar am dormit cam mult…Velea singur – 116.000 vizualizări în 2 săptămâni, Velea cu Jador – 2 milioane vizualizări în 2 zile, Lino cu Jador – 45 milioane vizualizări în 2 luni, Lino singur – 1 milion vizualizări într-o lună. Concluzie…Jador vă pune mâncare pe masă, puii mei, voi solo sunteți morți. Credeați că am stat degeaba 2 luni? Și abia începe…Am supărat cam multă lume azi…asta consider eu o zi reușită” a scris Abi Talent, pe contul său de Instagram, potrivit cancan.ro