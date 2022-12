A scăpat cu viață dintr-un teribil accident, după ce a fost spulberat de tren. Acum e înger pentru o mamă cu 5 copii, victimă a violenței domestice care dormea „mai mult în pădure”

Acum, la 35 de ani Simona Ștefania și cei 5 copii cu vârste între 3 și 12 ani spun că au venit dintr-o comună din Arad la Ștei să “scăpăm de teroare unui bărbat posesiv, nu aș putea spune că gelos, fiindcă dacă nu dai motive… Nu lăsa copiii să se joace afară, să se vadă cu vecinii…Eu dormeam mai mult în pădure. Se descarca pe cine nu trebuia, eu eram aia…A doua zi îi părea rău, dar traumatiza copiii. A băgat cuțitul în mine de față cu copiii. În glumă, dădea așa cu cuțitul. Am stat cu el obligată până acum. Era casa părintească. Pe mama am lăsat-o acolo cu el”, a povestit femeia pentru Dumitras TVD, postul care a fost la noua locuință a femeii din Ștei pentru a aduce în atenție publică acest caz. De fapt, Ștefania și copiii trăiesc într-un loc care cu greu se poate numi casă, acolo unde de multă vreme nu a mai locuit nimeni, în igrasie cum rar e dat să vezi. Femeia a început o nouă relație cu un bărbat din Ștei care e și tată pentru copii și care se străduie să le ofere un mediu în care să crească fără traume și bătăi. Casa aparține mamei bărbatului, doamna Sofica din Colești. Consilierul județean Dorin Boca, antrepreno, a aflat de povestea celor 5 îngerași și a începăut să-și strângă pritenii pentru a reface casa în care micuții locuiesc. “Vom intra aici în forță, după sărbători fiindcă așa a vrut Ștefania. Nici nu știu cum pot trăi copiii în această igrasie. Vom avea nevoie de front de lucru de aceea vom duce familia într-un loc în care au condiții mai bune, pe perioada lucrărilor. Vom schimba parchetul, gresia, faianța, trebuie să dăm totul jos de pe pereți să dispară igrasia…Eu am o vorbă: <Dar din dar se face rai!>”, explică Dorin Boca de ce e mereu în prim-plan atunci când oameni aflați în momente grele au nevoie de el. E maniera antreprenorului de a-i mulțumi lui Dumnezeu că a salvat viața sa și a altor patru persoane dintr-un cumplit accident.

Din teribilist, filantrop

În urmă cu 18 ani, la 21 de ani, Dorin Boca era un tânăr teribil, iar într-o seară cu ceață a luat noua mașină a părinților și a plecat la o plimbare cu un alt prieten și cu două domnișoare. Erau veseli. Cu un fond de bun samaritean, Dorin Boca a zis să-l ia de pe drum și pe preotul din Poiana și să-l aducă acasă. Ceea ce avea să urmeze e greu de descris. Aflat la volan și în viteză, Dorin nu a oprit la semnalele sonore la trecerea peste calea ferată. Au fost izbiți în plin de tren, au sărit cu mașina în aer și s-au dat peste cap 50 m. Minunea a fost că au scăpat cu viață. Ca să-i mulțumească lui Dumnezeu că doar mașina s-a făcut praf, Dorin Boca a devenit alt om. Azi, e omul care schimbă vieți…