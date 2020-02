Bărbatul în vârstă de 45 de ani a povestit că a mâncat două mere înainte de culcare, iar a doua zi dimineaţa, fiind testat cu aparatul etilotest la un control al polițiștilot de la Rutieră, a rezultat o concentraţie de 0,07 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Așa că a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile şi a fost amendat cu suma de 1.305 lei. Nervos, omul a cerut analiza prezenţei alcoolului în sânge, rezultatul fiind zero. Rezultatul i-a parvenit la o săptămână distanţă şi i-a dat dreptate.

„A ajuns rezultatul la sânge, care arată zero. Dar a apărut o problemă destul de ciudată. Se pare că, pe lângă amenda de 13 milioane pe care o poate anula doar justiția, tot justiția îmi va reda și permisul de conducere. Deci degeaba am rezultatul la sânge zero că tot fără permis sunt”, a declarat şoferul pentru reporter24.info,

Bărbatul s-a declarat contrariat de faptul că trebuie să se adreseze instanţei de judecată pentru a i se face dreptate, deşi n-a greşit cu nimic.

„De unde eu, un om de rând, să scot bani să plătesc un avocat care să mă reprezinte în instanţă și cât va dura un proces? Să nu uitam ca eu mai am dovadă doar câteva zile, și nu mai pot conduce. Deci, mi-am dovedit nevinovăția plătind 120 lei la analiza de sânge, dar tot fără permis rămân până nu voi avea o decizie a unui judecător”, a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat că în astfel de cazuri, poliţiştii nu pot returna permisul de conducere. Legea prevede, că doar instanţa de judecată poate dispune astfel de lucruri.

„În situaţia în care valoarea indicată de dispozitiv, etilotestul, este cuprinsă între 0,01 şi 0,40 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, persoana testată poate solicita să i se recolteze mostre biologice de sânge în vederea stabilirii îmbibaţiei alcoolice. După recoltare, persoanei i se eliberează dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15 zile, a cărei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice. Dacă din analiza probelor biologice rezultă o alcoolemie de 0,00, persoana testată poate contesta procesul verbal de constatare a contravenţiei la instanţa de judecată”, a declarat reprezentantul IPJ Olt, potrivit reporter24.info.

Te-ar putea interesa și: