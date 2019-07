Fata se plânge că este agresată pe stradă de cei care o recunosc. „Oamenii mă rescunosc pe stradă, îmi fac poze și râd de mine. Unii dintre ei îmi adresează jigniri, sunt misogini și violenți”.

Najila a afirmat că a intrat în depresie și are nevoie de ajutor specializat pentru a depăși perioada. „Mă tratez, pentru că am fost extrem de afectată, sufăr de depresie. Da, merg la psihiatru. Au venit foarte multe lucruri peste mine în același timp, am început să sufăr pe 15 mai și de atunci, totul s-a destrămat în viața mea”, a afirmat Trindade. Ea a acuzat, în luna iunie, că a fost violată de Neymar, la data de 15 mai, la Paris.

