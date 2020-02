Fiecare dintre noi a auzit măcar o dată vorbindu-se despre „femeia cu ochi violet” și două rânduri de gene, dar puțini știu ce se ascundea de fapt în spatele acelei frumuseți răpitoare.

Liz Taylor a fost fără doar și poate una dintre cele mai seducătoare actrițe ale tuturor timpurilor, care s-a remarcat în lumea filmului datorită ochilor săi de o culoare rară. Puțini știu, însă, că privirea fermecătoare care a cucerit Hollywood-ul era efectul unei mutații genetice.

Echipa de filmare a pus-o să își dea jos „mascara”

Mulți dintre cei care au cunoscut-o pe Elizabeth Taylor se întrebau cum reușește aceasta să aibă niște gene atât de dese și negre. Secretul celor două rânduri de gene era, de fapt, un defect din naștere, o mutație genetică numită distichiază.

„E mult prea machiată la ochi”, au fost vorbele regizorului primului film din cariera „femeii cu ochi violet”. Liz avea doar nouă ani când a jucat primul rol din viața ei, în filmul „Lassie Come Home”, iar genele ei mult prea negre i-a făcut pe producători să o ducă de pe platourile de filmare direct în cabina de machiaj, pentru a-i da jos mascara de la ochi. Spre surprinderea lor, micuța actriță avea două rânduri de gene.

Copilăria, marcată de un tată abuziv și comportamentul mizerabil al producătorilor

La vârsta la care majoritatea copiilor visează încă la jucării, micuța Liz a început să urmeze un drum care părea a fi visul oricărui adolescent, o carieră în lumea cinematografiei.

Ideea că fiica lui reușește încă de la vârsta de 9 ani să câștige mai mult decât el, a trezit mânia în bărbatul care i-a dat viață. La vârsta de doar 12 ani, Liz câștigase deja peste 4 milioane de dolari.

„Devenea agresiv când se îmbăta. Simțea o plăcere divină în momentul în care mă bătea”, povestea Elizabeth Taylor de-a lungul vieții.

Năcută în 1932, la Londra, Elizabeth Taylor, deținătoare a două premii Oscar, a început să „guste” din faimă cu mult înainte de a deveni o adolescentă, dar ceea ce trăia nu era nici pe departe acel „tablou idilic” pe care tânăra actriță îl visa.

Toată fericirea era umbrită de agresivitatea tatălui și de comportamentul mizerabil al producătorilor și al echipei de filmare care „mă foloseau doar pentru buzunarele lor. Am fost folosită încă de pe vremea când eram un copil”, își amintea frumoasa actriță într-un moment al vieții. Mama era cea care lupta din răsputeri pentru ca fiica ei să ajungă cât mai sus în cariera pe care a ales să o urmeze de la o vârstă fragedă.

După ce la vârsta de 10 ani a apărut în filmul „Thereʼs One Born Every Minute”, cariera ei a început să ia avânt, iar de atunci, nu a fost an în care Elizabeth Taylor să nu apară pe marile ecrane.

Printre peliculele care au consacrat-o se numără: „Uriașul”, „Îmblânzirea scorpiei”, „Cui îi e frică de Virginia Woolf?” sau „Cleopatra”, film cu care a scris istorie, devenind prima actriță recompensată cu un milion de dolari pentru un rol.

