Viorica Dăncilă dă RAPORTUL. Ce s-a făcut și ce nu în 6 luni de guvernare

Premierul Viorica Dăncilă prezintă bilanțul celor 6 luni de guvernare. Au fost amintite rezultatele obținute în domenii precum sănătate, educație, agricultură, economie.





La începutul prezentării, premierul a ținut să meționeze că, din cauza lipsei timpului, vor fi prezentate doar cele mai relevante măsuri.

În ceea ce privește principalii indicatori macroeconomici, Dăncilă a declarat că „Avem o scădere a sumeleor impozitului pe venit, la 11,7 miliarde lei in semestrul I, 2018. Acest lucru se datorează reducerii impozitului. Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a adus de asemenea un surplus de 46 miliarde lei. Avem un surplus la buget 9,5 miliarde lei. În ceea ce privește sumele primite de la UE, am adăugat si sumele din 2016. În decembrie 2016, am primit 0,68 miliarde lei,în decembrie 2017 am primit 5,6 miliarde lei, iar în prezent, am primit6,8 miliarde lei.

Referitor la gradul de absorbție a fondurilor europene, Dăncilă a declarat că se înregistrează o creștere vizibilă a acestuia, procentul fiind apropiat de media Uniunii Europene. „În decembrie 2016, a fost înregistrată o absorbție de numai 7%. Am reușit să deblocăm programele europen., În decembrie 2017, a crescut 16% iar în luna iunie a anului curent procentul a continuat să crească până la 19%”.

În cazul investțiilor publice și străine, Dăncilă a sținut că și aceastea au înregistrat o creștere vizibilă comparativ anii trecuți. „Investițiile publice în semestrul 1- 2017 s-au ridicat la suma de 6 miliarde de lei, iar semestrul 1 din anul 1 2018 au ajuns la suma de 9,1 miliarde lei. Au fost voci care au criticat creșterea din sectorul investițiilor străine. Au fost date tot felul de știri false în acest sens. Vreau să dovedesc că aceste critici au fost lipsite de fundament. Investiții străine ne arată că investitorii nu cred știrile false. În 2016 investițiile au atins suma de 1,33 miliarde euro, în 2017 1,93 miliarde de euro. iar în anul curent s-a ajuns la 2,1 miliarde de euro

„Rata șomajul a fost în scădere. În decembrie 2016 s-a înregistrato rată de 4,8%, În decembrie 2017 aceasta a ajuns la 4,02%, 2018, iar în 2018 a ajuns 3,48%”, a declarat Dăncilă

În ceea ce privește măsurile sociale, ea a punctat: „Una dintre cele mai importante a fost majorarea punctului de pensie, Anul viitor va crește cu 15%. Pensia minimă, garantată a fost de asemenea crescută cu 23%”.

”Creșterea plafonului de venit pentru cei care pot beneficia de medicamente compensate. Am crescut plafonul de la 900 de lei la 990. La preluarea guvernării era doar de 700 de lei. Creșterea indemnizației pentru persoanele cu handicap.în decembrie 2016 era de 52 euro, în decembrie 2017, 73 euro iar în iulie 2018,108 euro”.

,,În cadrul sistemului de sănătate au fost luate următoarele măsuri: majorarea salariilor medicilor. Creșterile sunt mult peste 100%. Această guvernare este singura care a realizat creșteri salariale pentru cei ce ne asigură viața.De asemenea, am dotat spitalele cu echipamente de ultimă generație. În acest prim semestru am achiziționat 16 aparate tomograf, 21 sisteme de arhivare a imaginilor medicale și 51 de echipamente pentru terapie intensivă

De asmenea, premierul a menținat de creșterile succesive ale salariilor profesorilor și de acordarea subvenților pentru agricultori la timp. „Unul dintre cele mai importante programe este refacerea sistemului de irigații. Avem 25, 300 contracte de irigații încheiate. Avem puse în funcțiune 231 de stații de pompare de irigații”.

