Vintage. Ziua magazinelor de discuri clasice. Vinilurile îşi continuă povestea

O cotă de piaţă care creşte, magazinele de discuri care-şi deschid porţile, fabrici de producere care se dezvoltă: vinilul confirmă din an în an vitalitatea creşterii sale, după cum demonstrează dragostea nebună care s-a aprins în jurul Disquaire Day.





Data de 21 aprilie figurează în agendele tuturor pasionaţilor de ''trufandale'' pe 33 şi 45 de turaţii. Colecţionari, amatori sau pur şi simplu curioşi, fiecare va găsi ceea ce caută printre cele mai mult de 200 de oferte inedite, rarităţi, reeditări, în oferta care va fi propusă cu această ocazie.

Anul acesta, starurile ar trebui să fie David Bowie (Welcome to the Blackout, un live inedit la Londra din 1978) Elvis Presley (The King in the ring, un show difuzat de NBC în urmă cu 50 de ani), Johnny Cash (At Folsom Prison, în versiune de lux), Pink Floyd (Piper at the Gates of Dawn, în versiune mono) şi AC/DC (Back in Black în casetă audio originală).

Şi ca exemplificare: ''într-un sigur week-end, s-a realizat o cifră de afaceri comparabilă aceleia din săptămâna Crăciunului'', afirmă Pascal Bussy, directorul CALIF (Clubul de acţiune al etichetelor independente franceze), care a precizat că vinilul, nou sau de ocazie, reprezintă 75% din cifra lor de afaceri.

Este o probă indubitabilă că cota de piaţă redevine înfloritoare, vânzările de viniluri sunt în creştere constantă în Franţa după 6 ani de la relansare. În 2017, ele reprezintă 12,2 % a cotei de piaţă fizică încă larg dominată de vânzările de CD, care este însă în descreştere.

În Japonia, gigantul Sony s-a apucat şi el să pună la presă viniluri cu un obiectiv previzionat de producere a 800.000 de discuri în primul său an de exploatare. Şi asta nu e totul: de aici într-un an va trebui să apară pe piaţă discuri de vinil HD (înaltă definiţie), deci durata de viaţă va fi mult mai lungă. ''Nebunia pentru vinil persistă. Se poate estima ca peste câţiva ani ceea ce era mai întâi un efect al modei vintage, să devină unul dintre segmentele acestei industrii maltratate la începutul anilor 2000, odată cu apariţia Internetului'', conclude Pascal Bussy.

