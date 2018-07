Ioan Talpeș: PREDAREA „FANTOMELOR” DE PE TERITORIUL SUA s-a făcut cu ACORDUL LUI ION ILIESCU. Voiam să câștigăm din partea Statelor Unite condiția de viitor aliat, nu exista altă opțiune!

Ioan Talpeș a acordat un interviu EvZ. Dezvăluirile făcute în Evenimentul Zilei de generalul SIE Cornel Biriș, fostul comandant al Brigăzii U, unitatea de ofițeri deplin conspirați, cunoscuți sub titulatura de „fantome”, a stârnit un interes deosebit.





Generalul Ioan Talpeș, fostul director al Serviciului de Informații Externe (1992-1997), un personaj extrem de important în structura dezvăluirilor făcute până acum, a cerut să-și expună punctul de vedere asupra modului în care a fost predat potențialul informativ către SUA. Pentru că acuzațiile sunt foarte grave, fiind vorba de predarea listei cu ofițeri ai SIE care activau pe teritoriu inamic (cel puțin până în 1989) sub identitate falsă, am realizat acest interviu cu domnia sa.

Din același considerent îl vom publica în două episoade, întrucât vrem să-i dăm posibilitatea să-și expună integral propria versiune asupra motivelor care l-au determinat să ia o decizie atât de complicată.

Este un capitol din istoria recentă a României care trebuie lămurit având opiniile tuturor persoanelor care au fost implicate

Dan Andronic: Domnule Ioan Talpeș, ați acceptat să dați un interviu pentru că vreți să vă expuneți punctul de vedere cu privire la primul dumneavoastră mandat ca director la Serviciul de Informații Externe și decizia de a preda americanilor listele cu așa numitele „fantome”, ofițerii pe deplin conspirați ai SIE. Din câte am aflat, primele presiuni pentru predarea acestor liste s-au făcut din 1990, pe vremea primului director SIE, generalul Mihai Caraman.

Ioan Talpeș: În primul rând vreau să explic ceva: ofițerii deplin conspirați sunt o categorie acceptată și de vestici, și de estici, și de sudici, și de nordici. „Fantomele” există tocmai pentru că n-ar trebui să existe. Dacă cineva își imaginează că noi am vrut să predăm așa ceva, se înșală. Ar trebui să întoarcă puțin filmul. Presiunile au început încă din decembrie 1989. Amintițivă cum erau atacate sediile Securității. Astea erau obiectivele care se căutau la prima mână. De la Europa Liberă, de la Vocea Americii, se căutau liste cu cei care sunt în legătură directă și care vor să oprească Revoluția. Atunci au fost difuzate tot felul de dosare, tot felul de liste și bineînțeles că unele dintre ele erau chiar reale.

- Vorbim de „fantome” sau a fost vorba în general de liste cu colaboratori ai Securității?

- Vorbim în general. Se pare că în ceea ce privește „fantomele” nu s-a ajuns la deconspirarea lor. Dar, ar trebui ca toți cei care discută despre asta și care până la urmă insistă asupra calității lor, cei care erau responsabili de situația respectivelor „fantome”, înaintea de venirea mea la SIE, să constate că ei n-ar fi putut să le cunoască în regimul anterior, adică în perioada Ceaușescu. Mă refer și la Mihai Caraman și la Vasile Angelescu (n.n. primul șef după Revoluție al unității de fantome)

- Aici sesizez o nuanță. Din ceea ce ați scris și din ceea ce ați spus pe Mihai Caraman și pe Vasile Angelescu îi bănuiți de colaborare cu sovieticii.

- N-am gândit vreodată că asta trebuie să fie o acuză. Așa au fost timpurile, așa au fost situațiile la data respectivă, niciun șef de serviciu de informații nu trebuie să discute în termenii aceștia. Eu pot să spun că i-am bănuit. N-am nici cum să ajung la certitudini, decât comportamentale. Oamenii erau supuși evenimentelor și nu făceau altceva decât să încerce să-și proiecteze o percepere care avea logică în relaționarea lor, a opoziției lui, cu ceea ce se întâmpla la data aceasta în țară.

Lista de la Praga

- Dumneavoastră ați descris acum un fenomen care a mai avut un echivalent în armată prin numirea generalului Nicolae Militaru, cu reactivarea unei întregi garnituri de ofițeri școliți la Moscova.

- Nu. Tocmai asta voiam să vă spun. Vedeți că în armată au fost reactivați și imediat, la două săptămâni puși în funcții mari, toți cu studii la Moscova. Au și făcut o listă de 3.000 de ofițeri care urmau să fie eliminați din armată. Eu pot să vă spun că am avut onoarea să fiu în acea listă al patrulea om care trebuia eliminat, deși aveam un grad mic. Eram locotenent-colonel în armată și redactor-șef la Editura Militară, pe linie de comandă, Dumnezeu cu mila. Și totuși, am avut această onoare. De ce? Pentru că este evident, nu se căutau doar personaje cu capabilitate de a conduce armata, ci și de a influența. Și aici era marele joc. Cine reușește să influențeze opțiunile viitoare ale României, sau opțiunile de moment și viitoare ale României.

- Haideți să revenim la subiectul interviului. Ați predat serviciilor străine lista cu „fantome”?

- Dacă vreți să ajungeți la asta pot să vă spun următorul lucru. Nimeni n-a vrut să discute, în special Statele Unite ale Americii, să discute vreun element de cooperare cu România până nu rezolvă această chestiune a acoperiților de pe teritoriul Statelor Unite. Vreau să vă spun că până la data aceea toate celelalte servicii din Polonia, Cehia, Slovacia, din Ungaria, au predat aceste liste. Că au fost cele reale, sau că n-au fost, cert este că pot să constat un lucru, că ei erau conștienți că sunt predați de sovietici. Pentru că a existat o astfel de listă la Praga. La Praga exista un comandament care dirija acțiunile serviciilor de informații din Est.

- Un moment! România nu făcea parte din el! Am citit o declarație a lui Iulian Vlad (n.n. - ultimul șef al Securității) care spunea că niciodată românii nu a colaborat cu serviciile sovietice.

- Este adevărat. România nu mai făcea parte, de prin 1972 nu și-a mai devoalat agenții. Dar existau pe aceea listă, cei care fuseseră devoalați până la data aceea și care făceau parte din echipele (n.n. - de spioni) care jucau în continuare.

După 1989, agenții s-au predat singuri

- Vorbiți de spioni activi?

- De cei activi, evident. Acum să facem și o altă revenire și la cazul ăsta. Este clar că toți oamenii ăștia, când au văzut ce s-a întâmplat în România în decembrie 1989 și ianuarie 1990, că sunt aruncate toate în aer, toate arhivele, categoric că au luat fiecare în parte câte-o măsură ce ținea de propria existență. Și pentru că la data aceea se știa și au fost și declarații publice în Germania, Statele Unite, că cei care au fost agenți, dacă se predau nu vor suporta consecințe, totul ține de o relaționare pentru cunoașterea situațiilor existente, noi am gândit din zilele de când am fost numit la SIE, raportându-ne la momentul acela, că este clar că aceștia s-au dus și au spus cine sunt și despre ce este vorba. Dar, asta era doar o prezumție.

- Deci bănuiați că „fantomele” s-au predat singure. Au existat indicii din interiorul serviciului, v-a spus cineva concret lucrul ăsta? Serviciul de Contraspionaj, de exemplu...

- Nu, dar pot să spun că de la prima întâlnire pe care am avut-o în America, în 1993, din primele discuții cu șeful FBI, am înțeles că asta era piatră de hotar. Aceeași atitudine am întâlnit- o la cei din conducerea CIA. Ni se spunea clar: nu puteți să ne cereți să intrăm în relații de colaborare, de cooperare, fără să vă retrageți oamenii.

- Dar nu puteați să nu-i predați, ci doar să-i lăsați în conservare?

- Bineînțeles, căci în situații d-astea se negociază, așa că am spus în discuțiile pe care le-am avut că și eu aș putea cere lista cu oameni de-ai voștri. Și atunci mi s-a spus direct: Domnul Talpeș, cine sunteți dumneavoastră, domnule? Să-mi cereți mie, Statele Unite, Germania, Franța, Canada, listele cu agenți? Cine sunteți dumneavoastră?

- Logica lor era: Voi, românii, nu puteți avea spioni pe teritoriul nostru, noi, americanii, putem avea spioni pe teritoriul vostru.

- Nu vă uitați la logică. Ni se spunea dacă vreți să fiți cu noi, atunci trebuie să-i lași în pace pe ai noștri. Atunci trebuie să accepți chestia asta. Construim o colaborare și noi o vom construi de acuma, dar nu putem să construim o colaborare cu unii pe care nici măcar nu-i știm și care până la un moment dat ne-au spionat, noi fiind inamicii lor. Pe teritoriul nostru, ceea ce este inacceptabil. Mi s-a arătat, inclusiv, ceea ce au făcut celelalte state, foste socialiste.

- Ați avut certitudinea că celelalte state, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, și-au predat oamenii pe deplin conspirați? Poate era doar o dezinformare.

- Aici faceți o greșeală. N-aveam de unde să știu că i-au predat pe toți. Dar că au făcut-o, pot să vă spun că am fost sigur din cunoașterile pe care le-am dobândit după aceea. Acesta a fost un fel de troc, un fel de schimb între NATO și Tratatul de la Varșovia, doar că noi nu făceam parte din aranjamentele respective din cadrul Tratatului. Din cauza asta, noi am fost în întârzierea discutării inclusiv în acest plan a relațiilor cu Vestul. Listele cu „fantome” fuseseră deja transferate, ele fuseseră deja discutate și se intrase în colaborări ce aveau la bază această predare. Nu li s-a întâmplat nimic agenților polonezi, unguri sau cehi. Nici agenților români nu li s-a întâmplat după aceea ceva.

În 1989, a fost pierdut un război

Pagina 1 din 2 12