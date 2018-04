10 ani de la SUMMIT-ul NATO de la BUCUREŞTI. AMINTIRI de NEUITAT

România a găzduit în urmă cu 10 ani, între 2 și 4 aprilie 2008, cel mai mare eveniment de politică externă din istoria sa, summit-ul NATO.





Evenimentul a reunit aproape 3.000 de oficiali din 49 de țări: 26 state membre NATO și alte 23 semnatare ale Parteneriatului pentru Pace.

Evident că un brambureala tipic românească nu avea cum să nu-şi pună amprenta. Iată câteva din consemnările ziariştilor acreditaţi la Summit-ul NATO:

@ Ziarişti care se acreditaseră în urmă cu mai multe săptămâni au avut surpriza să constate, la palatal Parlamentului, că nu aveau încă legitimatiile gata. Unul dintre jurnaliştii agenţiei Reuters a trebuit să astepte mai bine de două ore să-i fie confecţionată legitimaţia de acces, cu toate că se acreditase înca de la începutul anului. Până la procurarea acreditărilor, toţi jurnaliştii au fost supuşi unui control antitero draconic.

@ Zecile de plasme instalate in Centrul Media de la Palatul Parlamentului care se intindea pe cinci etaje erau fara sonor. Din acest motiv, majoritatea ziaristilor au urmarit discursul lui George Bush, pe care acesta l-a sustinut la Palatul CEC, fara sonor, incercand sa-i citeasca pe buze cuvintele. Intr-un tarziu, responsabili cu aparatura audio-video au catadicsit sa anunte pe la colturi ca cei interesati sa auda ce se vede pe sistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa isi procure o pereche de casti. Nu inainte de a-si lasa amanet legitimatia de presa.

@ Lucrarile Summitului Tinerilor Atlantisti s-au interrupt din cauza unui scurt-circuit la tabloul electric de la parterul Cercului Militar National, sala de sedinte ramanand complet in intuneric, pana ce electricienii au remediat problema. Imediat dupa ce secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, si-a incheiat discursul in fata tinerilor atlantisti, reuniunea a fost intrerupta brusc din cauza unui scurt-circuit. Din incaperea alaturata salii unde se desfasura Summitul s-a auzit un zgomot infundat, iar tinerii atlantisti au ramas in bezna. Nedumeriti, tinerii au iesit afara din sala pentru a vedea ce se intampla. Au aflat ca bufnitura se auzise din incaperea unde se afla tabloul electric de la parterul Cercului Militar National.

@Traficul rutier pe o portiune a culoarului unic dintre Piata Presei Libere si Podul Baneasa a fost intrerupt, aproximativ 30 de minute. Asta dupa ce, potrivit Comandamentului National pentru Securitatea Summitului, pe sensul de iesire din Capitala, pe DN1, un capac de canal s-a spart.

@Asa s-a intamplat si cu ocazia trecerii coloanei oficiale a presedintelui Statelor Unite ale Americii, George W. Bush. Atunci, fortele de ordine au incercat sa impiedice mai multi ziaristi si fotoreporteri sa surprinda trecerea presedintelui american pe Calea Victoriei, incercand sa ii indeparteze din acea zona. Netinand cont de faptul ca acestia aveau acreditari.

@ Mai multi dintre militantii anti-NATO, ridicati din incinta uzinei Timpuri Noi de fortele de ordine, sustineau ca au fost batuti cu bestialitate de trupele de interventie ale Jandarmeriei, cunoscute si sub numele de "mascatii" sau "testoasele".

Reprezentantii Jandarmeriei au spus, insa, ca doar un cetatean moldovean a fost batut, dar ca interventia a fost corecta intrucat "mascatii" fusesera agresati, unul dintre ei primind un jet de spray paralizant. Mai mult, Jandarmeria Romana sustinea ca tinerii ce au iesit de la Politie cu fetele tumefiate s-au "autoflagelat".

