Şi-a înşelat viitoare soţie cu o prostituată. SCANDAL SEXUAL în Premier League. Dovezi incendiare

Saido Berahino, băiatul rău din Premier League a plătit 5000 de euro pentru o escortă pe care a a dus-o în casa pe care o împarte cu logondnica sa, Stephania Christoforou.





Presa din Anglia scrie că jucătorul de fotbal a postat o imagine pe rețelele de socializare prin care își anunța prietenii virtuali că a avut o seară „nebună”. Berahino s-a logodit în octombrie 2017 cu Stephania, femeia căreia i-a jurat credință pe viață.

„Ne-am întâlnit în Birmingham. Eu am crezut că mă va duce la un hotel, dar mare mi-a fost surpriza când am văzut că de fapt am ajuns la el acasă. Am băut ceva acolo și apoi am fost la un restaurant să mâncam. Era îmbrăcat normal, într-un hanorac și o pereche de pantaloni de trening. Apoi ne-am întors și am făcut amor toată noaptea”, a declarat escorta conform The Sun.

Născut în Burundi, Berahino a fugit singur din țară la 10 ani că să scape de războiul civil și să își reintalneasca mama și cei doi frați, care se stabiliseră în Newtown, Birmingham.

S-a adaptat greu în țară adoptivă, pentru că nu știa limba engleză, iar diferențele de civilizație erau uriașe. Știa doar fotbalul jucat în picioarele goale, iar primii prieteni și i-a făcut tot la fotbal, însă de dată asta cel jucat pe terenuri sintetice, cu ghete și mingi adevărate.

La 11 ani a ajuns la școală de fotbal a lui West Bromwich, iar la 17 a făcut pasul în fotbalul profesionist. Timp de două sezoane, West Brom l-a împrumutat în ligile inferioare, la Northampton Town, Brentford și Peterborough United. Acum activează la Stoke City.

