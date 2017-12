SCANDALUL de la ROMPETROL Rafinare. Ce spune “VICTIMA”

După ce s-a aflat că Ministerul Energiei o propune în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare pe Nicoleta Viorica Soisun, fostă angajată a Cancelariei premierului, pe vremea când funcția era ocupată de Călin Popescu Tăriceanu, Marius Mitrus, cel căreia Soisun îi va lua locul la Adunarea Generală a companiei din 15 ianuarie, a făcut următoarele precizări pe Facebook, sub titlul “Sfârșitul inocenței...”:





Acordandu-mi, de la sine putere, o dispensa de la decizia personala de a nu reactiona niciodata “la cald” (sau mai degraba de a nu reactiona niciodata...punct) si tulburat de o alta decizie proprie...aceea de a nu “tine” un repertoriu al gandurilor mele (relevante doar pentru sine) in format scris, consider ca am dreptul sa retin cateva aspecte referitoare la recentele evolutii ale carierei mele profesionale:

1. Nu ma consider o victima! Decizia de a fi revocat dintr-o calitate in care am fost anterior numit de o autoritate publica este la latitudinea conducatorilor respectivei institutii (altii decat cei, incolori politic, care m-au numit). Necesitatea de fundamentare, moralitate, etica, a unei decizii de revocare de acest tip nu este ceruta de cadrul legal aplicabil. Alta ar fi situatia,in cazul in care, desemnarea mea in respectiva pozitie ar fi rezultatul procedurii de recrutare prevazuta de OUG 109/2011, asa cum este cazul functiei pe care o exercit in cadrul Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie - SAPE S.A.).

2. Nu sunt de acord cu ostracizarea publica pe criterii de “C.V.”. In spatele etichetei de “securist” (termen dur pentru un om care a servit tara in haina militara incepand cu anul 2001, deci la peste 10 ani de la sfarsitul perioadei in care, prin referinta, termenul mentionat poate fi, fara aparente constrangeri, utilizat) sau al unei consiliere in cadrul aparatului guvernamental se pot afla (nu neaparat ascunde) profesionisti.

3. Iata cateva din motivele pe care le consider ca posibile argumente solide PENTRU revocarea mea din calitatea de reprezentant al Statului Roman in C.A. al ROMPETROL RAFINARE S.A. (functie remunerata de companie si NU de Statul Roman):

A. La momentul numirii in functie, Activul net al companiei se afla in dezechilibru cronic fata de jumatate din capitalul social (MINUS de peste 878 de milioane de lei). Prin masurile pe care le-am sustinut cu obstinenta pentru a evita reducerea capitalului social al companiei (situatie ce ar fi afectat si masurile dipsuse de organele penale), la finalul, impus, al mandatului meu Activul net inregistreaza un plus de 81 de milioane de lei peste jumatatea capitalul social. DA, merit sa fiu revocat pentru ca am depus diligente continue pentru aducerea companiei in zona de legalitate.

B. La momentul numirii in functie, pozitia actionarului minoritar (Statul Roman) era pasiva, fara capacitate de reactie in cazul deciziilor ce ii puteau afecta interesul. Am reusit sa impun interesele Statului roman, prin solicitari succesive de fundamentare a deciziilor comerciale propuse spre aprobare, prin analize atente aleindicatorilor financiari si prin permanenta referinta la riscurile de natura legala pe care anumite decizii le implicau.

