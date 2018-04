PRIMA APARIȚIE TV după moartea Israelei! Liviu Arteni a spus TOTUL despre AVEREA pe care i-a lăsat-o fosta soție

Liviu Arteni a apărut pentru prima oară la TV, după moartea Israelei. Fostul soț al regretatei femei de afaceri a vorbit despre averea ei, dar și despre moștenirea pe care i-a lăsat-o. Bărbatul este afectat în continuare de moarte fostei sale soții.





Mai exact, potrivit informațiilor cancan.ro, Liviu Arteni susține că nu și-a putut stăpâni lacrimile când a văzut cum a fost găsită Israela moartă în propria casă. Reamintim că femeia de afaceri a fost găsită decedată în baie, la 12 ore după ce a murit. Bărbatul s-a întors în țară, pe motiv că trebuie să își schimbe buletinul, dar și pentru că voia să afle o țară întreagă adevărul despre el.

MOARTE-FULGER pentru o VEDETĂ DIN ROMÂNIA. Vestea a picat ca un trăsnet. Puţini se aşteptau la asta... BREAKING NEWS!

„Am văzut întâmplător că a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toată lumea. Sunt omul care bat la ușa cuiva și nu mi se deschide, nu mai bat. Așa a fost și cu ea. Au fost violențe, după am plecat și am luat autocarul. A preferat să se izoleze, vorbeam cu ea, apoi îmi închideam telefonul și nu mai comunicam”, a declarat Liviu Arteni la Antena Stars. ISRAELA NU ESTE MOARTĂ! Breaking news tabloid. Declaraţii incendiare despre o teorie fabuloasă a conspiraţiei

Ce moștenire a primit Liviu Arteni de la Israela Vodovoz

Liviu Arteni a vorbit și despre averea pe care i-a lăsat-o Israela Vodovoz. Bărbatul susține că femeia de afaceri i-a lăsat mai multe terenuri pe care vrea să își construiască o fermă.

Pagina 1 din 1