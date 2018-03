Ponta îi spunea lui Coldea: „Te dau afară!” Generalul nu a gustat gluma. Dezvăluire senzaţională din culisele Sistemului. BREAKING NEWS

Chermezele de la vilele de protocol ale SRI revin în discuția dintre Ion Cristoiu și Sebastian Ghiță. Cine o chema pe Laura Codruța Kovesi, cu cine avea discuții private. Fostul deputat descrie și un episod important: de la ce s-au certat Victor Ponta și Florian Coldea.





Ion Cristoiu: Da. Am vorbit despre întâlnirile dumneavoastră de la cramă sau de acasă cu Codruţa Kovesi şi la un moment dat într-o înregistrare spuneţi, un lucru care pe mine m-a surprins prin dezvăluire, citez: „Am să vă spun cum am cunoscut-o pe Codruţa Kovesi pentru că mulţi m-aţi întrebat acest lucru. Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI, la K2, la K4 şi la T14. Acolo ne întâlneam de minim două ori pe săptămână încă din anul 2010. Şi a durat această serie de întâlniri până în anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întâlniri au existat în aceşti ani. La unele dintre întâlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un şef la staţiei CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezenţa doamnei Kovesi şi a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul şef al doamnei Kovesi. Iar al doilea este Eric Easlew, poate actualul şef al doamnei Kovesi”. Domnul Sebastian Ghiţă...

Sebastian Ghiță: Am impresia că domnul Maior a confirmat unele dintre aceste lucruri la Comisie.

- Nu, că nu am zis ... Da? Uite nu ştiam ..

- Luaţi declaraţia domnului Manda.

- Ce a confirmat?

- Întâlnirile dintre mine, doamna Kovesi şi dânsul din sediile SRI.

„Nu eu iniţiam întâlnirile din sediile SRI”

- Nu. Păi staţi. Prima întrebare, care este aşa de om nedumerit. Am înţeles. Că venea doamna Kovesi la dumneavoastră acasă să zicem că era o chestiune de ... Dar de ce vă întâlneaţi de două ori pe săptămână în sediu? Care era afacerea? Dumneavoastră eraţi un om de afaceri şi ea era Procuror General. De ce?

- Hmmm...

- Nu puteţi să răspundeţi...

- Ba nu, pot să răspund. Dar haideţi să separăm perioadele. Deja din 2012 ...

- Nu vă mai întâlneaţi...

- Nu e adevărat, dar în 2012 eu ajunsesem în Comisia SRI şi puteam merge fără probleme la sediile SRI.

- Nu, nu are legătură cu legalitatea. Am spus încă o dată. Dumneavoastră eraţi un prosper om de afaceri. Ce treabă aveaţi dumneavoastră să vă întâlniţi într-un sediu, în prezenţa lui Coldea –ajungem şi la băieţii ceilalţi, străinii – cu Procurorul General. V-am întrebat o chestiune de bun simţ, şi-o pune orice telespectator.

- Dar nu mă consideraţi pe mine iniţiatorul sau beneficiarul întâlnirii, adică să nu par mai important decât sunt ...

- Nu, nu, nu. Întrebam din punct de vedere ...

- În general ...

- Aveau treabă cu dumneavoastră?

- Aveau treabă şi cu mine şi în general Florian Coldea se întâlnea, o chema, discuta cu Codruţa Kovesi şi mulţi alţii dintre noi eram şi noi prezenţi pe acolo. Câteodată discutau separat, câteodată discuta doar Maior cu Kovesi. Câteodată erau discuţii simple, civile...

- Şi de ce chema pe Procurorul General că chestiunile de siguranţă depind de DIICOT?

- Nu stau lucrurile chiar aşa. Vă aduceţi aminte că Parchetul General, pe vremea când Kovesi îl conducea, totuşi era implicat în multe alte acţiuni şi chestiuni care s-au mutat odată cu plecarea lui Kovesi la DNA după Kovesi.

„Coldea o ajuta pe Kovesi instituţional şi personal”

- Era Florian Coldea protectorul Codruţei Kovesi?

- Da!

- Cât de mult o ajuta în activitatea sa fără nicio legătură cu siguranţa naţională?

- Vă referiţi la cooperarea dintre SRI şi DNA sau la legătura celor doi?

- Nu. Deci Codruţa Kovesi avea o serie întreagă de lucruri de rezolvat. Sunteţi de acord?

- Da.

