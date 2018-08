Plan HALUCINANT al celui care se autointitulează adevăratul organizator al protestului din 10 august: Flăcări, fum și sânge pe străzi

Într-un interviu prezentat de Antena 3 cu protestatarul #Rezist, Ovidiu Grosu a declarat că pe 10 august manifestaţia organizată de diaspora se va lăsa cu sânge şi foc, vor avea dreptul să ucidă jandarmii şi să le confişte armele. Nu va fi un protest, ci o Revoluţie, a mai declarat protestatarul.





Este şocant ce adeclarat în acel interviu Ovidiu Grosu: "Nu am vrut să ies în evidență. Flăcări, fum și sânge pe străzi, probabil că așa se va rezolva problema. Nu există altă variantă. România a intrat deja în revoluție. Oricine încearcă să oprească această revoluțe va fi judecat de tribunalul internațional. Eu vorbesc despre revoluție nu de un protest," a declarat protestatarul #rezist.

În cadrul emisiunii "Sinteza zilei", a fost prezentat un interviu năucitor cu individul care se autointitulează "adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august".

"Eu am organizat mișcarea cu diaspora, însă nu am vrut să ies în evidență pentru că mi-am dat seama că voi fi atacat și am conceput această acțiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni să ne facă bine, binele ni-l facem noi. Flăcări, fum și sânge pe străzi - nu există altă variantă", a spus Ovidiu Grosu, în interviul difuzat de Antena 3.

Protestul pașnic nu este o variantă, avem de-a face cu o structură

"Eu vorbesc de o revoluție, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarmă, un avertisment către forțele de ordine: oricine va încerca să reprime aceste manifestări, va fi judecat de Tribunalul Penal Internațional, pentru că avem drept inclusiv să ucidem în aceste condiții", afirmă Ovidiu Grosu.

