Peste 100 de proceduri minim-invazive T.A.V.I. la Institutul C.C. Iliescu

Institutul de boli cardio-vasculate prof.dr. C.C. Iliescu din București este sigura unitate medicală din țară unde s-au realizat deja peste 100 proceduri minim-invazive T.A.V.I. Anunțul a fost făcut ieri de prof.dr. Șerban Bubenek și prof.dr. Vlad Iliescu, la o conferință de presă la care a fost lansată și platforma www.mereusanatosi.ro.





Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu din București se numără printre marile centre medicale din lume care folosesc tehnici revoluționare chirurgicale în domeniul bolilor cardiovasculare. Una din aceste inovative tehnici este cea de implantare a valvei aortice transcateter (Transcatheter Aortic Valve Implantation – T.A.V.I.).

Acum pacienții adulți din România, care au nevoie de înlocuirea valvei aortice, dar nu pot suporta operația deschisă, pot beneficia de o procedură minim-invazivă numită T.A.V.I. în Institutul de Urgență pentru boli cardiovasculare Prof. dr. C.C. Iliescu - singurul centrul din România cu peste 100 de proceduri efectuate cu succes, au anunțat ieri, la o conferință de presă, prof.dr. Șerban Bubenek, managerul Institutului și prof.dr. Vlad Iliescu, președinte al Consiliului de Administrație al acestuia.

Implantarea valvei aortice transcateter (T.A.V.I.) este o procedură minim-invazivă care permite introducerea unei proteze valvulare aortice în interiorul valvei native îngustate, pe cale endovasculară, fie prin artera femurală (cel mai frecvent), fie prin vârful inimii sau, excepțional, prin alte căi de abord.

Această procedură este indicată la pacienții cu stenoză aortică cu scor de risc chirurgical mediu/mare sau prea „fragili” pentru operația clasică, dupa evaluarea obligatorie de către o echipa mixtă medico-chirurgicală („heart team”), alcătuită din chirurg cardiac, cardiolog intervenționist, anestezist, cardiolog. Procedura se practică într-un spital care obligatoriu are secții de chirurgie cardiacă și cardiologie interventională, într- o sală „hibrid” (sală de operație de chirurgie cardiacă, dotată cu angoigraf), de către o echipă mixtă (2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease). În caz de evoluție fără complicații, pacientul se externează în 2-4 zile după operație.

Pe plan mondial, prima implantare a fost efectuată în 2002 la Rouen, în Franța și, începând din anul 2004, a fost autorizată în Europa pentru pacienții cu risc foarte mare și care au contraindicație pentru chirurgia deschisă, clasică de înlocuire a valvei aortice.

În România, până în 2015, se implantaseră 10 valve. Prima procedura T.A.V.I. efectuată cu succes în Institutul C.C. Iliescu a avut loc la data de 09.07.2015. Echipa a fost condusă de Prof. Dr. Vlad Anton Iliescu și formată din Dr. Dan Deleanu, Prof. Dr. Șerban Bubenek, Conf. Ovidiu Chioncel, Dr. Ovidiu Știru, procedura fiind finațată din programul național de chirurgie cardiacă. Ulterior, la solicitarea Institutului, înțelegând necesitatea disponibilității acestei terapii moderne în sistemul public de sănătate, Ministerul Sănătății și CNAS încep din trimestrul IV 2015 un program dedicat T.A.V.I..

Echipa Institutului Prof. dr. C.C. Iliescu este prima din România care a efectuat peste 100 de proceduri T.A.V.I. în ultimii doi ani, la pacienți cu vârsta între 49 și 94 (!) de ani, și este singurul centru acreditat să efectueze astfel de proceduri fără prezența unui specialist al producătorului sau al unui medic cu experiență din strainătate, devenind, astfel, singurul centru independent din România și unul dintre centrele de referință din Europa Centrală și de Est. „Intervenția T.A.V.I. este o muncă de echipă, interdisciplinară la care participă medicii chirurgi, intervenționiști, medicii de terapie intensivă, cardiologi, ecografiști, precum și perfuzioniști și asistenți medicali. Depășind „curba de învățare” și fiind o echipă independentă, numărul de cazuri a crescut spectaculos, de la 24 în 2016 la 63 în 2017, timpul de intervenție a scăzut (în prezent facem 4 cazuri /zi), iar spitalizarea postoperatorie la 90% din pacienți nu depășește trei zile”, a spus prof.dr. Vlad Iliescu.

În Europa, se efectuează în medie 110 de astfel de proceduri la un milion de locuitori. Germania, țara cu cele mai multe intervenții de acest fel, are 230 de proceduri la un milion de locuitori, iar în Europa de Est, Polonia efectuează în medie 25 de proceduri la un milion de locuitori, adică, 1000 de proceduri anual, propunându-și să dubleze acest număr în următorii doi ani.

„În România s-au efectuat 3 T.A.V.I./ 1 milion de locuitori în 2016 și 8/1 milion în 2017. Având în vedere fondurile reduse, programul a început în 2016 în două centre, în acord cu recomandările unanime ale societăților de cardiologie și chirurgie cardiacă din Europa și SUA și ale multor case de asigurări de sanătate din UE, care, după entuziasmul începuturilor, pentru siguranța pacienților, pentru rezultate optime și reproductibile, recomandă reducerea numărului de centre de T.A.V.I., astfel încât, limita minimă să fie de 50 T.A.V.I./an/centru. În 2017, CNAS a crescut fondurile pentru acest program (8/ 1 milion), dar, printr-o decizie „managerială” greu de explicat, a mărit numărul de centre la 10 în Romania, 63 la IUBCV C.C. Iliescu, și o medie de 8 (opt!) proceduri/centru la celelalte spitale. Sperăm pentru 2018 într-o creștere substanțială a acestui program, doar IUBCV C.C. Iliescu având capacitatea în prezent să efectueze circa 150 T.A.V.I./an; deocamdată, CASMB ne-a repartizat fonduri pentru 30 de proceduri pentru 2018, dintre care 20 le-am efectuat deja, dar este cunoscut faptul că acestă instituție funcționează după „reguli” asupra cărora cei în drept ar trebui să se aplece mai cu atenție”, a explicat prof.dr. Vlad Iliescu.

