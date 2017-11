Cea mai buna trupa de Tribut Abba revine de Martisor! Cei care au castigat recunoasterea drept „OFFICIAL No #1” Abba Tribute Show, Abba Tribute Band, revin in Romania in data de 9 Martie 2018, pentru un concert live.





Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Pentru nostalgici, Abba Tribute Band revine în România

Alte articole din categoria: Monden

evz.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro