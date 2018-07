ȘOCANT! CONFUZIA care i-a adus moartea. Cum și-a OTRĂVIT iubita cu Noviciok. DEZVĂLUIRI CUREMURĂTOARE

Bărbatul din Marea Britanie, care a fost otrăvit cu Noviciok și a fost nevoit să stea în spital trei săptămâni, a precizat că a găsit o sticluță în care a crezut că se află parfum și a vrut să i-o dea prietenei sale.





###„Îmi amintesc că am găsit o sticlă de parfum pe care am luat-o şi i-am oferit-o lui Dawn”, prietena sa între timp decedată, a afirmat el, într-un interviu pentru The Sun . Iubita slui Charlie Rowley, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, a murit la 8 iulie, după ce a fost otrăvită cu agentul neurotoxic cu care au fost otrăviți și fostul spion rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia la Salisbury. Bărbatul, care a fost nevoit să stea în spital timp de trei săptămâni pentru a-și reveni, se simte vinovat de moartea prietenei sale „Mă simt foarte trist de ceea ce i s-a întâmplat, este groaznic şi traumatizant, încă eram sub tratament când mi s-a spus despre moartea ei, nu cred că îmi voi reveni”, a spus Charlie Rowley de 45 de ani. Totodată, britanicul a criticat „neglijența” cu care otrava a ajuns să zacă pe jos. „A fost foarte imprudent din partea lor să lase lucruri în urma lor', a spus el pentru The Sun. 'Era destinată cuiva, este rău să laşi aşa ceva în urma ta, exista posibilitatea ca cineva să ia (sticla), copiii s-ar fi putut juca cu ea”, a adăugat britanicul.